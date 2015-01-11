2021-03-26YEKT09:00:00 | Губерния В Челябинске наградили лауреатов премии «Золотая лира» Источник: www.kultura174.ru









В Челябинске накануне состоялось награждение лауреатов городской премии работников культуры и искусства «Золотая лира». Церемония, прошедшая в Детской школе искусств № 8, по традиции была приурочена ко Дню работника культуры.Премия была учреждена к 270-летию южноуральской столицы в 2006 году. «Золотая лира» вручается за заслуги в развитии культуры и искусства. Присуждается общественная награда как профессионалам, так и одаренным детям и талантливой молодежи, сообщает пресс-служба городского управления культуры.На церемонии присутствовали вице-губернатор Вадим Евдокимов, глава Челябинска Наталья Котова, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и другие гости. Перед собравшимися выступил государственный оркестр «Малахит», оркестр «Флейты Челябинска», ансамбль виолончелистов ДШИ № 8 и другие творческие коллективы.По итогам года вручается 13 нагрудных знаков «Золотая лира» из серебра с золочением. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.В 2021 году лауреатами премии стали:Эльвира Бережнова, балетмейстер-постановщик Дворца культуры железнодорожников – в номинации «За вклад в развитие отрасли Культура»;Софья Атаманюк, ученица 7 класса «Духовых и ударных инструментов» Детской школы искусств № 1 – «Дополнительное образование (ученик)»;Владислав Нигаматьянов, помощник педагога-организатора Челябинского автотранспортного техникума – «Культурно-досуговая деятельность»;Виктория Мещанинова, главный режиссер «Камерного театра» – «Театральное искусство»;Кристина Пименова, заведующая отделом библиотечно-информационного обслуживания Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых – «Талантливая молодежь»;Вячеслав Губанов, дирижер Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки – «Музыкальное искусство»;Нина Самойлова, преподаватель Детской школы искусств № 12 –«Дополнительное образование (учитель)»;Ирина Морозова, преподаватель рисунка, живописи и композиции Детской художественной школы искусств – «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»;Тамара Лебедева, заведующая сектором детской библиотеки № 17 Централизованной системы детских библиотек – «Библиотечное дело»;Виталий Квач, архитектор, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников России, доцент кафедры «Архитектура» ЮУрГУ – «Пластическое искусство и дизайн»;Елена Пришвицына, артист балета Челябинского театра современного танца – «Хореографическое искусство»;Юлия Краснова, директор Центра историко-культурного наследия г. Челябинска – «Музейное дело и краеведение»;Николай Година, поэт – «Литературное творчество» (проза, поэзия, драматургия).В разные годы лауреатами «Золотой лиры» становились художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра «Классика», заслуженный артист РФ Адик Абдурахманов, поэт Константин Рубинский, певец Вячеслав Усольцев, обозреватель газеты «Южноуральская панорама» Ирина Моргулес, помощник художественного руководителя «Челябинского театра современного танца» Владимир Пона и другие.

Фото: www.kultura174.ru Источник: www.kultura174.ruВ Челябинске накануне состоялось награждение лауреатов городской премии работников культуры и искусства «Золотая лира». Церемония, прошедшая в Детской школе искусств № 8, по традиции была приурочена ко Дню работника культуры.Премия была учреждена к 270-летию южноуральской столицы в 2006 году. «Золотая лира» вручается за заслуги в развитии культуры и искусства. Присуждается общественная награда как профессионалам, так и одаренным детям и талантливой молодежи, сообщает пресс-служба городского управления культуры.На церемонии присутствовали вице-губернатор, глава Челябинска, министр культуры Челябинской областии другие гости. Перед собравшимися выступил государственный оркестр «Малахит», оркестр «Флейты Челябинска», ансамбль виолончелистов ДШИ № 8 и другие творческие коллективы.По итогам года вручается 13 нагрудных знаков «Золотая лира» из серебра с золочением. Размер премии составляет 20 тыс. рублей.В 2021 году лауреатами премии стали:, балетмейстер-постановщик Дворца культуры железнодорожников – в номинации «За вклад в развитие отрасли Культура»;, ученица 7 класса «Духовых и ударных инструментов» Детской школы искусств № 1 – «Дополнительное образование (ученик)»;, помощник педагога-организатора Челябинского автотранспортного техникума – «Культурно-досуговая деятельность»;, главный режиссер «Камерного театра» – «Театральное искусство»;, заведующая отделом библиотечно-информационного обслуживания Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых – «Талантливая молодежь»;, дирижер Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки – «Музыкальное искусство»;, преподаватель Детской школы искусств № 12 –«Дополнительное образование (учитель)»;, преподаватель рисунка, живописи и композиции Детской художественной школы искусств – «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»;, заведующая сектором детской библиотеки № 17 Централизованной системы детских библиотек – «Библиотечное дело»;, архитектор, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников России, доцент кафедры «Архитектура» ЮУрГУ – «Пластическое искусство и дизайн»;, артист балета Челябинского театра современного танца – «Хореографическое искусство»;, директор Центра историко-культурного наследия г. Челябинска – «Музейное дело и краеведение»;, поэт – «Литературное творчество» (проза, поэзия, драматургия).В разные годы лауреатами «Золотой лиры» становились художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра «Классика», заслуженный артист РФ Адик Абдурахманов, поэт Константин Рубинский, певец Вячеслав Усольцев, обозреватель газеты «Южноуральская панорама» Ирина Моргулес, помощник художественного руководителя «Челябинского театра современного танца» Владимир Пона и другие.Фото: www.kultura174.ru AzAzA 2021-03-26YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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