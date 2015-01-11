2021-03-26YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинской области открылось представительство Российской академии наук Источник: Олег Каргаполов, "Вечерний Челябинск"









Сегодня состоялась встреча первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт с молодыми учеными и специалистами здравоохранения, посвященная открытию представительства РАН на Южном Урале. Более 40 участников были подключены к мероприятию в дистанционном формате. Накануне совещания состоялось заседание президиума Уральского отделения Российской академии наук, в ходе которого была утверждена кандидатура Андрея Важенина на должность руководителя представительства УроРАН на территории Челябинской области. Участники встречи поздравили Андрея Владимировича с назначением.«Для области важна динамика. Хотелось бы, чтобы Челябинская область была в числе первых по многим направлениям науки и технологии, чтобы она представляла научный кластер, которой двигал бы ее развитие. У нас впервые за многие годы появилась программа по развитию науки. Она предполагает реальные шаги по поддержке молодых ученых, их фундаментальных исследований. Взаимодействие, которое сегодня рождается на уровне Уральского НОЦ, Научно-образовательного консорциума организаций региона, челябинского представительства Российской академии наук позволит объединить усилия для реализации не только уникальных научно-исследовательских и технологических проектов, но и социальных инициатив», - подчеркнула первый заместитель губернатора Ирина Гехт.Совещание было открыто обобщающим докладом министра образования и науки Александра Кузнецова о механизмах управления научно-технологическим развитием региона. Он подробно остановился на тех задачах, которые обозначены в государственной программе «Развитие науки в Челябинской области на 2021-2024 годы». Первая их них связана с поддержкой Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Вторая – с проведением конкурса проектов фундаментальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Третья задача заключается в поддержке талантливой молодежи, создании условий для ее успешного участия в научной и научно-технической деятельности.В государственной программе «Развитие науки в Челябинской области» на 2021 год предусмотрено более 15 млн рублей на выплату молодым ученым, работающим в Челябинской области, на приобретение жилья.Министерство образования и науки Челябинской области инициировало внесение изменений в законодательную базу для закрепления категории «молодой ученый» для кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук – до 45 лет, имеющих стаж работы в должности научных работников в научных и научно-технических организациях, зарегистрированных в регионе. Законом будет предусмотрена выплата молодым ученым на приобретение жилья как мера их социальной поддержки.Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на встрече рассказал о необходимости совершенствования систем взаимодействия в подготовке специалистов отрасли здравоохранения. Эту тему в своем выступлении развил академик РАН Андрей Важенин, подчеркнув важность междисциплинарных связей и проектов в области медицины. Источник: Олег Каргаполов, "Вечерний Челябинск"Сегодня состоялась встреча первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт с молодыми учеными и специалистами здравоохранения, посвященная открытию представительства РАН на Южном Урале. Более 40 участников были подключены к мероприятию в дистанционном формате. Накануне совещания состоялось заседание президиума Уральского отделения Российской академии наук, в ходе которого была утверждена кандидатурана должность руководителя представительства УроРАН на территории Челябинской области. Участники встречи поздравили Андрея Владимировича с назначением.«Для области важна динамика. Хотелось бы, чтобы Челябинская область была в числе первых по многим направлениям науки и технологии, чтобы она представляла научный кластер, которой двигал бы ее развитие. У нас впервые за многие годы появилась программа по развитию науки. Она предполагает реальные шаги по поддержке молодых ученых, их фундаментальных исследований. Взаимодействие, которое сегодня рождается на уровне Уральского НОЦ, Научно-образовательного консорциума организаций региона, челябинского представительства Российской академии наук позволит объединить усилия для реализации не только уникальных научно-исследовательских и технологических проектов, но и социальных инициатив», - подчеркнула первый заместитель губернатора.Совещание было открыто обобщающим докладом министра образования и наукио механизмах управления научно-технологическим развитием региона. Он подробно остановился на тех задачах, которые обозначены в государственной программе «Развитие науки в Челябинской области на 2021-2024 годы». Первая их них связана с поддержкой Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Вторая – с проведением конкурса проектов фундаментальных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Третья задача заключается в поддержке талантливой молодежи, создании условий для ее успешного участия в научной и научно-технической деятельности.В государственной программе «Развитие науки в Челябинской области» на 2021 год предусмотрено более 15 млн рублей на выплату молодым ученым, работающим в Челябинской области, на приобретение жилья.Министерство образования и науки Челябинской области инициировало внесение изменений в законодательную базу для закрепления категории «молодой ученый» для кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук – до 45 лет, имеющих стаж работы в должности научных работников в научных и научно-технических организациях, зарегистрированных в регионе. Законом будет предусмотрена выплата молодым ученым на приобретение жилья как мера их социальной поддержки.Министр здравоохранения Челябинской областина встрече рассказал о необходимости совершенствования систем взаимодействия в подготовке специалистов отрасли здравоохранения. Эту тему в своем выступлении развил академик РАН, подчеркнув важность междисциплинарных связей и проектов в области медицины. AzAzA 2021-03-26YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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