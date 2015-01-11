Уральцев просят поделиться красивыми фотографиями родных городов

Организаторы VI Уральской индустриальной биеннале просят жителей Челябинской и Свердловской областей поделиться фотографиями родного края. Снимки с указанием авторства будут использоваться для иллюстрации материалов о городах, которые в этом году станут участниками масштабного культурного события.По мнению организаторов, очень важно знакомить уральцев и туристов с индустриальными точками региона и презентовать их России и миру фотографиями, сделанными с любовью к родному краю. Арт-резиденции VI Уральской индустриальной биеннале в этом году охватывают 9 городов и поселков Свердловской и Челябинской областей, кураторы приглашают местных жителей к соучастию и готовят большую публичную программу.«Пока идут подготовительные работы перед масштабными открытиями проектов, мы приглашаем асбестовцев, тагильчан, полевчан, сысертчан, черноисточинцев, кыштымцев, саткинцев, сокольчан и челябинцев помочь нам красиво иллюстрировать посты, рассылки и полиграфию об уральских промышленных городах», - обращаются к уральцам авторы проекта.Тех, кто готов поделиться с Уральской индустриальной биеннале фотографиями собственного авторства, просят выслать их на почту pr@uralbiennial.ru. Снимки могут быть вертикальными и горизонтальными разрешением от 240 точек на дюйм. При отправке нужно указать имя и фамилию автора или псевдоним — их организаторы обязательно будут указывать при каждом использовании изображений.Напомним, в рамках VI Уральской индустриальной биеннале в течение полугода российские и иностранные художники приедут в территории, чтобы познакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами предприятий. Итогом пребывания в арт-резиденции станет создание site-specific работы (произведение искусства, которое конструируется в непосредственной связи с местом и контекстом его создания) в пространстве принимающего города или предприятия. Погрузиться в исторический и индустриальный контекст, увидеть созданное художником произведение смогут гости города в рамках маршрутов биеннале. На Южном Урале в программу вошли Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол Снежинского городского округа.Программа арт-резиденций VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства пройдет в Челябинской области с использованием гранта губернатора Алексея Текслера на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.