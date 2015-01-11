2021-03-29YEKT11:00:00 | Губерния Перспективы Форума глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества рассмотрели на федеральном уровне Источник: Людмила Ковалева









В рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на комитете по международным делам состоялось обсуждение Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества как эффективного механизма развития межрегиональных связей.Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук напомнил участникам заседания, что инициатива по созданию форума принадлежала правительству Челябинской области и была сформулирована еще в 2015 году. В 2018 и 2019 годах состоялись две ознакомительные встречи, а в 2020 году – в рамках председательства России в ШОС – первое официальное заседание Форума в онлайн-формате.«Для дальнейшего развития Форума во исполнение поручения Президента Российской Федерации о продолжении работы Министерством иностранных дел Российской Федерации предложено создание Национальной части Российской Федерации в Форуме, состоящей для начала из 3–5 регионов, с возможностью дальнейшего расширения. Они представят на Форуме интересы Российской Федерации и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества. Планируется, что секретариат национальной части будет расположен в Челябинске, а его функции будут обеспечены правительством Челябинской области», – сообщил Егор Ковальчук. Челябинская область рассматривает Форум как эффективный инструмент дальнейшего развития внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности. За время работы над его созданием регион серьезно сфокусировался на развитии сотрудничества со странами ШОС, а также с другими государствами: Южный Урал занимает 18 место среди субъектов России по объемам экспорта и входит в тройку лидеров по экспорту в Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Египет, уступая только Москве и Московской области. «Расширение экономического сотрудничества с другими странами, – одна из приоритетных задач для Правительства Челябинской области. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, и вынужденную корректировку запланированных очных встреч и переговоров, в 2020 году мы продолжали активную работу. В результате мы не допустили существенного снижения экспорта: его объем снизился всего на 3% к уровню 2019 года. Динамика курса рубля позволила нашим предприятиям за счет валютной выручки продолжать реализацию инвестиционных программ, сохранять и создавать новые рабочие места, выпускать конкурентоспособную продукцию. За первый месяц 2021 года экспорт из региона вырос на 13,6% к январю 2020», – рассказал Егор Ковальчук.Поддержка экспортеров в Челябинской области оказывается в рамках национального проекта « Егор Ковальчук.Участники заседания комитета назвали идею создания Национальной части Форума крайне востребованной и интересной. Это позволит вовлечь в работу Форума все заинтересованные субъекты поэтапно, пошагово.По результатам обсуждений решено рекомендовать правительству Челябинской области сформировать предложения о проведении Форума и продолжить работу в этом направлении. Фото: Л. Ковалевой. Источник: Людмила КовалеваВ рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на комитете по международным делам состоялось обсуждение Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества как эффективного механизма развития межрегиональных связей.Заместитель губернатора Челябинской областинапомнил участникам заседания, что инициатива по созданию форума принадлежала правительству Челябинской области и была сформулирована еще в 2015 году. В 2018 и 2019 годах состоялись две ознакомительные встречи, а в 2020 году – в рамках председательства России в ШОС – первое официальное заседание Форума в онлайн-формате.«Для дальнейшего развития Форума во исполнение поручения Президента Российской Федерации о продолжении работы Министерством иностранных дел Российской Федерации предложено создание Национальной части Российской Федерации в Форуме, состоящей для начала из 3–5 регионов, с возможностью дальнейшего расширения. Они представят на Форуме интересы Российской Федерации и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества. Планируется, что секретариат национальной части будет расположен в Челябинске, а его функции будут обеспечены правительством Челябинской области», – сообщил. Челябинская область рассматривает Форум как эффективный инструмент дальнейшего развития внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности. За время работы над его созданием регион серьезно сфокусировался на развитии сотрудничества со странами ШОС, а также с другими государствами: Южный Урал занимает 18 место среди субъектов России по объемам экспорта и входит в тройку лидеров по экспорту в Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Египет, уступая только Москве и Московской области. «Расширение экономического сотрудничества с другими странами, – одна из приоритетных задач для Правительства Челябинской области. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, и вынужденную корректировку запланированных очных встреч и переговоров, в 2020 году мы продолжали активную работу. В результате мы не допустили существенного снижения экспорта: его объем снизился всего на 3% к уровню 2019 года. Динамика курса рубля позволила нашим предприятиям за счет валютной выручки продолжать реализацию инвестиционных программ, сохранять и создавать новые рабочие места, выпускать конкурентоспособную продукцию. За первый месяц 2021 года экспорт из региона вырос на 13,6% к январю 2020», – рассказал.Поддержка экспортеров в Челябинской области оказывается в рамках национального проекта « Международная кооперация и экспорт ». Действует Центр поддержки экспорта, предоставляющий широкий спектр слуг по поиску партнеров и продвижению товаров за рубеж. Оказывается поддержка в льготном кредитовании экспортерам в сфере промышленности и сельского хозяйства.«Для развития нашей внешнеэкономической, международной и межрегиональной деятельности мы постоянно ищем и создаем новые механизмы. Инструмент, в эффективности которого нет никаких сомнений, – это Форум глав регионов государств-членов ШОС. Он уникален тем, что здесь мы сосредоточимся на взаимодействии региональных структур, в первую очередь бизнеса. Мы считаем, что такой формат позволит наладить прямые и понятные контакты, развить торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС. Коллеги, присутствующие здесь, представляют регионы России. Прошу оказать содействие в информировании ваших регионов о работе Форума и приглашаю регионы к работе в рамках его Национальной части», – обратилсяУчастники заседания комитета назвали идею создания Национальной части Форума крайне востребованной и интересной. Это позволит вовлечь в работу Форума все заинтересованные субъекты поэтапно, пошагово.По результатам обсуждений решено рекомендовать правительству Челябинской области сформировать предложения о проведении Форума и продолжить работу в этом направлении. Фото: Л. Ковалевой. AzAzA 2021-03-29YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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