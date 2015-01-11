Ход реализации национального проекта «Экология» в Челябинской области рассмотрели на федеральном уровне

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков принял участие в заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, где рассказал о реализации национального проекта «Экология» в Челябинской области.«У нас промышленный регион с высокой степенью техногенного воздействия на окружающую среду, поэтому одной из приоритетных задач является реализация федеральных проектов национального проекта «Экология». Правительство Челябинской области и промышленные предприятия приступили к реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – подчеркнул Сергей Сушков.По словам заместителя губернатора, по актуализированным комплексным планам до конца 2024 года совокупный объём выбросов будет снижен в Челябинске на 32,3% и в Магнитогорске на 21,7%.Кроме того, качество воздуха в регионе улучшится за счет реализации мероприятий по переводу общественного транспорта на экологичные виды топлива, обновлению подвижного состава, внедрению промышленными предприятиями новых технологических решений, рекультивации Челябинской и Магнитогорской городских свалок, Коркинского угольного разреза. Также в рамках реализации проекта «Чистый воздух» заключены четырехсторонние соглашения между Правительством Челябинской области, Минприроды России, Росприроднадзором и 15 промышленными предприятиями.Для осуществления мониторинга воздуха в Челябинске развернута территориальная система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Используя полученные данные, специалисты смогут прогнозировать зоны распространения выбросов, а также выявлять предприятия-загрязнители и оперативно принимать меры реагирования.Кроме того, в Челябинске реализуется модель развития экологичного транспорта. Первые 66 газомоторных автобусов в 2019 году вышли на челябинские маршруты. В 2020 году приобрели еще 36 автобусов.
Источник: Людмила Ковалева