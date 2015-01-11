Идет прием заявок на конкурс для волонтерских организаций

Ассоциация волонтерских центров совместно с «Роспатриотцентром» реализуют программу мобильности волонтеров Российской Федерации. Для участия в программе стажировок необходимо пройти конкурсный отбор. Чтобы принять участи в конкурсе, нужно подать заявку на сайте Dobro.ru (contests.dobro.ru/pm). Подведение итогов будет проходить три раза: в апреле, августе и декабре. Прием заявок на участие в первой волне конкурса завершится 31 марта, во второй волне – 31 июля, в третьей волне – 30 ноября.Добровольцам программы мобильности предоставляются необходимые сервисы для участия в значимых событиях и мероприятиях международного и всероссийского уровня. Сервисы включают в себя обеспечение проезда от места проживания на территории России до места проведения событий/стажировок и обратно, проживание, питание, а также проведение образовательных тренингов и страхование от несчастных случаев.Конкурс проводится по двум номинациям: «Стажировка в регионах Российской Федерации». В данной номинации может принять участие зарегистрированная некоммерческая организация, государственное или автономное бюджетное учреждение, реализующие добровольческие программы на региональном уровне и имеющие поддержку органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. «Стажировка на базе СО НКО». В данной номинации может принять участие социально ориентированная некоммерческая организация, реализующая социально значимые проекты и программы на территории России.Участниками обучающих стажировок станут представители волонтерских (добровольческих), общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений, государственных органов власти, а также других организаций, деятельность которых направлена на развитие социальной активности.В 2019-2020 годах участниками программы мобильности стали более пяти тысяч россиян из 84 субъектов РФ. Добровольцы приняли участие в организации более 30 крупных международных и всероссийских событий, было организовано 25 обучающих стажировок в России и за рубежом, открыты 8 окружных Центров мобильности волонтеров.