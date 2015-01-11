Идет прием заявок на конкурс для волонтерских организаций

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», полицейскими Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявлен факт уклонения от административного надзора местным жителем, 1976 года рождения Подробнее
Начальник штаба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник внутренней службы Ильдар Мажитов разъясняет, что в соответствии с инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер станет докладчиком на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством РФ – темой мероприятия будет финансирование программ развития российских регионов Подробнее
Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек – однако инициативу земляков в эфире радио Sputnik не поддержал их коллега, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Подробнее
35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город. Почти тысяча человек из различных предприятий и организаций города были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы Подробнее
С 10 по 19 марта в лицее №23 прошли традиционные дни науки (биология). Продуктивный старт был дан 10 марта научно-познавательным дебатом «Клонирование: опасности и перспективы», который прошел под руководством Моргун Натальи Михайловны и Гавриловой Екатерины Викторовны Подробнее
Ассоциация волонтерских центров совместно с «Роспатриотцентром» реализуют программу мобильности волонтеров Российской Федерации. Для участия в программе стажировок необходимо пройти конкурсный отбор. Чтобы принять участи в конкурсе, нужно подать заявку на сайте Dobro.ru (contests.dobro.ru/pm). Подведение итогов будет проходить три раза: в апреле, августе и декабре. Прием заявок на участие в первой волне конкурса завершится 31 марта, во второй волне – 31 июля, в третьей волне – 30 ноября.Добровольцам программы мобильности предоставляются необходимые сервисы для участия в значимых событиях и мероприятиях международного и всероссийского уровня. Сервисы включают в себя обеспечение проезда от места проживания на территории России до места проведения событий/стажировок и обратно, проживание, питание, а также проведение образовательных тренингов и страхование от несчастных случаев.Конкурс проводится по двум номинациям: «Стажировка в регионах Российской Федерации». В данной номинации может принять участие зарегистрированная некоммерческая организация, государственное или автономное бюджетное учреждение, реализующие добровольческие программы на региональном уровне и имеющие поддержку органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. «Стажировка на базе СО НКО». В данной номинации может принять участие социально ориентированная некоммерческая организация, реализующая социально значимые проекты и программы на территории России.Участниками обучающих стажировок станут представители волонтерских (добровольческих), общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений, государственных органов власти, а также других организаций, деятельность которых направлена на развитие социальной активности.В 2019-2020 годах участниками программы мобильности стали более пяти тысяч россиян из 84 субъектов РФ. Добровольцы приняли участие в организации более 30 крупных международных и всероссийских событий, было организовано 25 обучающих стажировок в России и за рубежом, открыты 8 окружных Центров мобильности волонтеров.