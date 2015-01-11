В Еманжелинске началось строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья

Расселение будет осуществляться в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». В конце года в новый дом переедут 60 семей из ветхо-аварийного жилья и 11 выпускников детского дома, сообщает минстрой.В Еманжелинском районе продолжается реализация программы переселения из домов, признанных ветхо-аварийными. Программа реализуется при поддержки губернатора Алексея Текслера. Всего в программу включено 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 3 578 кв. м, в которых проживают 305 человек.В прошлом году в рамках первого этапа программы было расселено два дома: в поселке Красногорском (ул. Мира, 1) и Еманжелинске (ул. Советская, 4). В текущем году администрация Еманжелинского муниципального района заключила с АО «ЮУ КЖСИ» три муниципальных контракта на приобретение 60 благоустроенных квартир общей площадью 2455,4 кв. м в строящемся пятиэтажном трехподъездном доме №22 по ул. Энгельса в Еманжелинске.«В данную программу вошло жилье, которое было признано ветхо-аварийным до 1 января 2017 года, расселение идет в хронологическом порядке с момента даты вынесения постановления о признании дома ветхо-аварийным. Всего в программу включено 16 многоквартирных домов. В этом году мы реализуем второй этап программы. С этой целью будет приобретено 60 благоустроенных квартир для переселения жителей, 11 квартир - для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.Это будет панельный дом, с интересной раскраской. Также здесь запланирована большая автомобильная парковка, порядка 50 мест», - подчеркнул глава Еманжелинского района Евгений Светлов.
Источник: пресс-служба минстроя Челябинской области