В Челябинской области более 13 тысяч пенсионеров получают прибавку к пенсии за длительный сельский стаж

С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Прибавка к пенсии сельских пенсионеров после индексации с 1 января 2021 года составляет 1 511,12 руб. в месяц (25 % от размера фиксированной выплаты). В отделении ПФР по Челябинской области напоминают, что пенсионер вправе в любое время представить в ведомство дополнительно документы, необходимые для перерасчета.В Челябинской области более 13 тысяч пенсионеров получают прибавку к пенсии за длительный стаж работы в сельской местности. Осуществление такой надбавки к пенсии предусмотрено ч. 14 ст. 17 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам (утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440), был расширен.Специальная прибавка предоставляется при соблюдении трех условий:



гражданин должен иметь не менее 30 лет стажа за работу в сельском хозяйстве по профессии, предусмотренной установленным Правительством перечнем, при условии обязательной уплаты страховых взносов в ПФР;







гражданин не должен осуществлять в данный момент работу или иную деятельность, за которую уплачиваются взносы на пенсионное страхование;







гражданин должен проживать в сельской местности.



Повышенная фиксированная выплата не устанавливается тем пенсионерам, которые трудились в сельсоветах, поселковых детсадах, медпунктах. Исключение – если данная организация входила в состав колхоза, совхоза или фермерского хозяйства и работа протекала в них до 1 января 1992 года. Сельскохозяйственная надбавка не распространяется на тех граждан, кто заработал свой трудовой стаж в городе (следовательно, у него отсутствует 30 лет работы в сельском хозяйстве), а потом переехал жить в деревню.Стоит обратить внимание, что при устройстве на работу, а также при переезде из сельской местности в город выплата сельской надбавки прекращается.