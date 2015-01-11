2021-04-02YEKT06:00:00 | Губерния Златоустовская медиашкола «ПозиТиВ» выиграла грант всероссийского питчинга юных кинематографистов Источник: пресс-служба администрации Златоуста









Юные киношники Дома детского творчества Златоуста взяли грант в размере 400 тысяч рублей и Гран-при первого Самарского питчинга юных кинематографистов, который проходил в рамках международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс» в Тольятти, сообщает пресс-служба городской администрации.В финал питчинга прошли восемь команд из кино и телестудий Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иваново, Чеборксар, Тольятти и Златоуста. В течение четырех дней ребята работали со своими проектами, готовили презентацию и монтировали тизер фильма, а в финале состоялась защита проектов.Златоустовцы презентовали жюри идею своего нового фильма – «Бабка». Необычную сказочную историю рассказали сценарист и режиссер Александр Кольцов и генеральный директор фильма Владимир Титов. Поддерживали ребят участники съемочной бригады: Ульяна Рябинина, Анастасия Нутрихина и Карина Смирнова.«Фильм «Бабка» – это история о том, как подросток едет к своей бабушке чинить дверь. Он не подозревает, кто на самом деле его бабушка и куда ведет эта дверь. Фильм планируется снять в жанре сказки, в основе сюжета – темы безопасного медиадетства и диалога поколений. Автор идеи Александр Кольцов писал сценарий этой истории более полутора лет и вот, наконец, смог представить его профессиональному сообществу. В рамках подготовки к питчингу его консультировали известные мастера сферы кино: кинорежиссер, сценарист и продюсер Татьяна Мирошник, актер и кинорежиссер Алексей Ясулович, актер, монтажер и режиссер Егор Сальников», – рассказала руководитель медиашколы «ПозиТиВ» Елена Савина.Златоустовские медийщики сняли тизер заранее, съемочной площадкой стал национальный парк «Таганай», а главную роль бабки получила заслуженная артистка РФ Любовь Вишневская. Жюри поразили кадры удивительной природы Южного Урала, оригинальность идеи и профессиональное мастерство съемочной бригады. Идея медиашколы была признана лучшей и получила грант.Проект реализует межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг» с использованием гранта Президента Российской̆ Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Всего в рамках всероссийского проекта пройдет пять питчингов на престижных детских и молодежных фестивалях России. Последний по счету питчинг состоится в Златоусте в рамках международного фестиваля кино и телевидения «Таганайские музы» 23-27 июня 2021 года. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаЮные киношники Дома детского творчества Златоуста взяли грант в размере 400 тысяч рублей и Гран-при первого Самарского питчинга юных кинематографистов, который проходил в рамках международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс» в Тольятти, сообщает пресс-служба городской администрации.В финал питчинга прошли восемь команд из кино и телестудий Новосибирска, Санкт-Петербурга, Иваново, Чеборксар, Тольятти и Златоуста. В течение четырех дней ребята работали со своими проектами, готовили презентацию и монтировали тизер фильма, а в финале состоялась защита проектов.Златоустовцы презентовали жюри идею своего нового фильма – «Бабка». Необычную сказочную историю рассказали сценарист и режиссери генеральный директор фильма. Поддерживали ребят участники съемочной бригады: Ульяна Рябинина,.«Фильм «Бабка» – это история о том, как подросток едет к своей бабушке чинить дверь. Он не подозревает, кто на самом деле его бабушка и куда ведет эта дверь. Фильм планируется снять в жанре сказки, в основе сюжета – темы безопасного медиадетства и диалога поколений. Автор идеи Александр Кольцов писал сценарий этой истории более полутора лет и вот, наконец, смог представить его профессиональному сообществу. В рамках подготовки к питчингу его консультировали известные мастера сферы кино: кинорежиссер, сценарист и продюсер Татьяна Мирошник, актер и кинорежиссер Алексей Ясулович, актер, монтажер и режиссер Егор Сальников», – рассказала руководитель медиашколы «ПозиТиВ».Златоустовские медийщики сняли тизер заранее, съемочной площадкой стал национальный парк «Таганай», а главную роль бабки получила заслуженная артистка РФ. Жюри поразили кадры удивительной природы Южного Урала, оригинальность идеи и профессиональное мастерство съемочной бригады. Идея медиашколы была признана лучшей и получила грант.Проект реализует межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг» с использованием гранта Президента Российской̆ Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Всего в рамках всероссийского проекта пройдет пять питчингов на престижных детских и молодежных фестивалях России. Последний по счету питчинг состоится в Златоусте в рамках международного фестиваля кино и телевидения «Таганайские музы» 23-27 июня 2021 года. AzAzA 2021-04-02YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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