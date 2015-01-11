» В Озерском городском округе будут реализованы 11 инициативных проектов

26 марта на заседании конкурсной комиссии рассматривался 41 проект. Все они прошли процедуру электронного голосования и были допущены до конкурсного отбора. В ходе электронного голосования в обсуждении приняли участие более 2 тысяч озерчан, поэтому округ является лидером и в плане активности, проявленной жителями.
Озерские проекты были представлены разными инициаторами: самостоятельными группами граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Кроме того, они отличались широким спектром решаемых вопросов.
Задача комиссии заключалась в том, чтобы учесть все баллы, набранные тем или иным проектом, и тщательно выстроить рейтинг. Напомним, что методика расчёта баллов по всем пяти критериям оценки проектов была утверждена законом Челябинской области.
Основным критерием оценки проектов стал объём инициативных платежей, который инициатор проекта декларировал для внесения дополнительно к бюджетным средствам. Объём инициативных платежей в каждом случае был разный. Если инициативный платёж не предусматривался, то по данному критерию проект получал ноль баллов, если инициативный платёж составлял 10 процентов, то проект получал максимальное количество баллов по данному критерию.
– Были проекты, где софинансирование со стороны инициатора составляло порядка 100 тысяч рублей, это серьёзная сумма и это сыграло свою роль при оценке проекта, – отметил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.
Помимо софинансрования комиссией принимались во внимание также результат электронного голосования, наличие трудового или имущественного участия, масштаб проекта. В итоге более 19 млн рублей, полученных из областного бюджета, и порядка 19 млн рублей, направленных из бюджета округа, были распределены на одиннадцать проектов, набравших наибольшее количество баллов и ставших лидерами рейтинга. Работа над этими проектами будет продолжена в рамках бюджетного процесса.
Три проекта касаются благоустройства дворовых территорий, в том числе междворовых проездов. Два проекта по благоустройству дворов будут реализованы в Озерске и один в посёлке Метлино. Ряд проектов будут реализованы в образовательных учреждениях: в детских садах, а также в лицее №23 и во Дворце творчества детей и молодёжи.
По условиям инициативного бюджетирования проекты, которые получили средства должны быть реализованы в текущем строительном сезоне, до конца 2021 года.
Те проекты, которые пока не были поддержаны, могут получить средства при условии поступления дополнительного финансирования из областного бюджета, эта процедура предусмотрена законом Челябинской области. То есть, если регионом округу будут выделены дополнительные средства, они будут направлены на реализацию следующих проектов, из числа тридцати оставшихся, которые сейчас занимают в рейтинге лидирующие позиции. Дополнительного конкурса в этом году не будет, будут рассматриваться уже заявленные проекты.
Ознакомиться со всеми проектами может каждый житель округа на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инициативное бюджетирование».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа