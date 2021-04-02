2021-04-03YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Вспоминая Чернобыль К 35-летней годовщине одной из самых страшных техногенных катастроф XX века - аварии на Чернобыльской АЭС - в озерском городском музее открылась уникальная выставка, посвященная самоотверженному труду и подвигу ликвидаторов ядерной катастрофы.

По словам директора музея Антона Наумова, по сути открылись две выставки, первая из которых - «Радуги над Чернобылем». На ней представлены фотографии журналиста и фотокорреспондента Виктории Ивлевой (Москва). Она сделала уникальные снимки внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. В 1991 году Виктория Ивлева сняла репортаж «Внутри Чернобыля», за который получила высшую награду Международного конкурса «World Press Photo», став одной из двух российских женщин, удостоившихся этой престижной премии. Несмотря на завоеванные премии, снимки Виктории в России практически никогда не публиковались, поэтому на выставке многие фотографии представлены впервые. Вторая часть выставки – «Ликвидаторы», составлена по воспоминаниям жителей Озерска - непосредственных участников тех трагических событий. В экспозиции представлены личные вещи ликвидаторов, инструменты, с которыми работали люди в Чернобыле, фотографии, сделанные озерчанами на месте событий.

На открытие организаторы пригласили участников ликвидации чернобыльской аварии, представителей администрации, жителей округа. Заместитель главы округа Олег Ланге вручил благодарственные письма от руководителя ГК «Росатом» Алексея Лихачева ликвидаторам Чернобыльской аварии: адресаты не успели получить их из-за пандемии в прошлом году, и поблагодарил организаторов за неравнодушие и создание важной для Озерска экспозиции.

Председатель городской общественной организации «Союз – Чернобыль» Вячеслав Ольховский:

- Выставка очень нужна городу. Особенно важно показать ее подрастающему поколению, чтобы молодежь знала и помнила своих героев. Уверен, что сотрудники музея сделают все, чтобы молодое поколение узнало как можно больше об этом трагическом событии.

Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев:

- Сразу после катастрофы специалисты ПО «Маяк», ЮУС, опытной научно-исследовательской станции внесли огромный вклад в ликвидацию Чернобыльской аварии и продолжали это делать на протяжении многих лет. Их участие достойно отдельной книги, их подвиг трудно оценить. К сожалению, ликвидаторов аварии становится все меньше – в округе осталось 424 участника. Только на комбинате участников ликвидации Чернобыльской аварии было более 800 человек, в целом в округе - больше 1000 ликвидаторов. К сожалению, многие из них ушли… Огромное им спасибо за великий подвиг!

Своими воспоминаниями поделился участник ликвидации катастрофы в Чернобыле Олег Тарасов, который в 1986 году, в 26-летнем возрасте поехал на место катастрофы.

- Я благодарю организаторов выставки, они поддержали прекрасный девиз - «чтобы помнили». Мне довелось работать в Чернобыле с 1986 по 1991 год как сотруднику опытной станции (ОНИС). С первых же дней наши наработки были востребованы. Мои руководители уже 2 мая 1986 года были на месте катастрофы по приказу замминистра, и сразу подключились к работе, участвовали в принятии самых ответственных решений. В первые дни после аварии не все понимали страшную опасность высоких доз радиации, но голос наших специалистов, безусловно, был услышан. 10 мая бригада специалистов опытной станции прибыла в Чернобыль. Задача наших специалистов состояла в составлении карт радиационного загрязнения 30-километровой зоны, куда входили населенные пункты, земельные, лесные угодья. Разрабатывались методы и способы дезактивации. Наше преимущество было в том, что мы знали «врага в лицо», знали, как защищаться от радиации. Ведь пострадало огромное количество людей, которые не знали, на что шли. Очень бы хотелось, чтобы подобные трагедии не повторялись.

В первый день работы выставки в музее побывали глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Заксобрания Челябинской области Михаил Похлебаев.

Евгений Щербаков:

-Выставку я считаю очень важной, потому что Чернобыль остается нашей историей. Печальный, но бесценный опыт трагедии 57-го года пригодился при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Работники «Маяка», ЮУС, специалисты опытной станции, медики - никто из озерчан-участников ликвидации катастрофы не усомнился, что последствия страшной аварии в Чернобыле надо устранять. Многим пребывание там стоило здоровья и жизни, они совершили настоящий подвиг в мирное время и спасли ситуацию. Низкий поклон ликвидаторам аварии!

Работа выставки продлится до 7 мая. Тел. 2-80-90.

Фото Владимира Беляева.





























Информация предоставлена: По словам директора музея, по сути открылись две выставки, первая из которых - «Радуги над Чернобылем». На ней представлены фотографии журналиста и фотокорреспондента(Москва). Она сделала уникальные снимки внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС. В 1991 году Виктория Ивлева сняла репортаж «Внутри Чернобыля», за который получила высшую награду Международного конкурса «World Press Photo», став одной из двух российских женщин, удостоившихся этой престижной премии. Несмотря на завоеванные премии, снимки Виктории в России практически никогда не публиковались, поэтому на выставке многие фотографии представлены впервые. Вторая часть выставки – «Ликвидаторы», составлена по воспоминаниям жителей Озерска - непосредственных участников тех трагических событий. В экспозиции представлены личные вещи ликвидаторов, инструменты, с которыми работали люди в Чернобыле, фотографии, сделанные озерчанами на месте событий.На открытие организаторы пригласили участников ликвидации чернобыльской аварии, представителей администрации, жителей округа. Заместитель главы округавручил благодарственные письма от руководителя ГК «Росатом»ликвидаторам Чернобыльской аварии: адресаты не успели получить их из-за пандемии в прошлом году, и поблагодарил организаторов за неравнодушие и создание важной для Озерска экспозиции.Председатель городской общественной организации «Союз – Чернобыль»Председатель Совета ветеранов округаСвоими воспоминаниями поделился участник ликвидации катастрофы в Чернобыле, который в 1986 году, в 26-летнем возрасте поехал на место катастрофы.В первый день работы выставки в музее побывали глава Озерского городского округаи генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Заксобрания Челябинской областиРабота выставки продлится до 7 мая. Тел. 2-80-90.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-03YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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