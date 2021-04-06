В деятельности МУП «ДЕЗ» выявлено более 60 нарушений

5 апреля состоялось совместное заседание двух комиссий Собрания депутатов Озерского городского округа: планово-бюджетной и по экономической политике, предпринимательству и развитию территорий.

На заседании члены комиссий заслушали отчет Контрольно-счетной палаты округа о проверке МУП «ДЕЗ». В ходе проверки было выявлено более 60 нарушений хозяйственно-экономической деятельности управляющей организации МУП «ДЕЗ».

Депутаты обсудили отчет и выразили обеспокоенность результатами проведенной проверки. На заседании комиссий прозвучала мысль о том, что МУП «ДЕЗ» может повторить судьбу МУП УАТ, то есть стать банкротом. Также депутаты отметили большое количество жалоб жителей, чьи дома обслуживает МУП «ДЕЗ», на качество работы управляющей организации.

Через две недели руководитель МУП «ДЕЗ» Алексей Клименко будет приглашен на заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию, где будет заслушан его отчет об устранении нарушений финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46487/