2021-04-07YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область презентует свои возможности на крупной промышленной выставке в Узбекистане Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»









С 5 по 7 апреля в Ташкенте проходит международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Официальная делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком представляет коллективный стенд региона, где свою продукцию демонстрируют 8 южноуральских предприятий. Экспозиция организована Центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Узбекистан – один из основных внешнеэкономических партнеров Челябинской области: Южный Урал входит в тройку регионов-лидеров по объему экспорта в эту страну. Товарооборот с Республикой за 2020 год составил 381,9 млн долларов, из которых 359,6 млн – экспорт.«В последние годы мы активно работали с тремя регионами Узбекистана: Ташкентом, Наманганской и Самаркандской областями. Есть взаимный интерес с Джизакской областью. По итогам прошедших вчера и сегодня встреч можно сказать, что бизнес Узбекистана очень заинтересован в нашей продукции, качественной, уникальной, – отметил Егор Ковальчук. – Результатом переговоров станет дальнейшее развитие сотрудничества предприятий и экспортные контракты».Основные экспортеры Челябинской области в Узбекистан – промышленные предприятия. В числе крупных компаний, представленных на выставке, – ММК, Трубная металлургическая компания и Южноуральский арматурно-изоляторный завод. На коллективном стенде региона – инновационные разработки малого и среднего бизнеса:- модификаторы для чугуна и стали – ООО «НПП Технология»;- измерительный и слесарно-монтажный инструмент, калибры промышленного назначения – ООО НПП «Челябинский инструментальный завод»;- промышленные измерительные приборы, электронные преобразователи для интеллектуальных датчиков давления, температуры и др. – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»;- краны, шаровые краны для перекрытия рабочей среды в трубопроводах, поворотно-дисковые затворы – компания «LD»;- современные анкерные крепи и нестандартное горно-шахтное оборудование – ООО «Уралэнергоресурс»;- стальные шаровые краны и отводы для систем теплоснабжения, газопотребления, газораспределения и т.д. – ООО «Алсо»;- трубы, ленты и профили – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»;- спецтехника и широкого профиля – «Завод СпецАгрегат».Помимо потенциальных бизнес-партнеров, в частности руководства Навоинского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и других крупных предприятий, стенд региона посетили хоким Ташкента Джахонгир Абидович Артыкходжаев и генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина. Представители региональных профильных ведомств – минэкономразвития и минпрома, Агентства международного сотрудничества и Фонда развития промышленности – провели ряд деловых встреч и переговоров.Также в рамках программы «ИННОПРОМА» в Узбекистане состоялись стратегическая сессия «Мировое промышленное пространство в поисках драйверов роста», заседание Российско-Узбекского делового совета и экскурсии на предприятия Ташкента. Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»С 5 по 7 апреля в Ташкенте проходит международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Официальная делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком представляет коллективный стенд региона, где свою продукцию демонстрируют 8 южноуральских предприятий. Экспозиция организована Центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Узбекистан – один из основных внешнеэкономических партнеров Челябинской области: Южный Урал входит в тройку регионов-лидеров по объему экспорта в эту страну. Товарооборот с Республикой за 2020 год составил 381,9 млн долларов, из которых 359,6 млн – экспорт.«В последние годы мы активно работали с тремя регионами Узбекистана: Ташкентом, Наманганской и Самаркандской областями. Есть взаимный интерес с Джизакской областью. По итогам прошедших вчера и сегодня встреч можно сказать, что бизнес Узбекистана очень заинтересован в нашей продукции, качественной, уникальной, – отметил. – Результатом переговоров станет дальнейшее развитие сотрудничества предприятий и экспортные контракты».Основные экспортеры Челябинской области в Узбекистан – промышленные предприятия. В числе крупных компаний, представленных на выставке, – ММК, Трубная металлургическая компания и Южноуральский арматурно-изоляторный завод. На коллективном стенде региона – инновационные разработки малого и среднего бизнеса:- модификаторы для чугуна и стали – ООО «НПП Технология»;- измерительный и слесарно-монтажный инструмент, калибры промышленного назначения – ООО НПП «Челябинский инструментальный завод»;- промышленные измерительные приборы, электронные преобразователи для интеллектуальных датчиков давления, температуры и др. – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»;- краны, шаровые краны для перекрытия рабочей среды в трубопроводах, поворотно-дисковые затворы – компания «LD»;- современные анкерные крепи и нестандартное горно-шахтное оборудование – ООО «Уралэнергоресурс»;- стальные шаровые краны и отводы для систем теплоснабжения, газопотребления, газораспределения и т.д. – ООО «Алсо»;- трубы, ленты и профили – ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»;- спецтехника и широкого профиля – «Завод СпецАгрегат».Помимо потенциальных бизнес-партнеров, в частности руководства Навоинского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и других крупных предприятий, стенд региона посетили хоким Ташкентаи генеральный директор «Российского экспортного центра»Представители региональных профильных ведомств – минэкономразвития и минпрома, Агентства международного сотрудничества и Фонда развития промышленности – провели ряд деловых встреч и переговоров.Также в рамках программы «ИННОПРОМА» в Узбекистане состоялись стратегическая сессия «Мировое промышленное пространство в поисках драйверов роста», заседание Российско-Узбекского делового совета и экскурсии на предприятия Ташкента. AzAzA 2021-04-07YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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