Челябинские стройотряды прошли отбор на Всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом»

Девять студенческих строительных отрядов Челябинской области предстоящим летом будут трудиться на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске. Всего на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» прибудут 38 отрядов.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» — ежегодный проект, на который съезжаются около 700 студентов со всей страны. Ребята на протяжении летних месяцев трудятся на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске. В свободное от работы время молодежь участвует в творческих конкурсах, занимаются социально значимой деятельностью, спортом, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Каждую заявку оценивала экспертная комиссия. В ее составе представители молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — руководители Центрального штаба и Окружного штаба Уральского федерального округа. Также решение по участникам летней стройки принимало руководство Росатома и ФГУП «ПО «Маяк».В этом году перед молодежью стоит ряд задач: бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также гидроизоляция и демонтаж. Студенты займутся и благоустройством территорий Производственного объединения «Маяк». Помимо рабочих процессов участников проекта ожидают различные мероприятия. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Напомним, Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года.