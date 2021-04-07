Челябинский областной онкоцентр и Копейский онкодиспансер №3 объединились

Завершилось присоединение Копейского онкодиспансера №3 к Челябинскому областному клиническому центру онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ). Пациенты получат более широкий спектр возможностей в диагностике и лечении злокачественных новообразований, а само подразделение – новое оборудование и масштабную программу развития. «Большинство пациентов и раньше оперировалось в Челябинске, где и условия лучше, и врачи опытнее в силу большого количества проводимых операций, и есть все возможности для после- и дооперационной диагностики. После первичного посещения поликлинического отделения в Копейске пациентов также направляли на обследование и консультацию в Челябинск. Теперь это лишнее звено исчезнет за ненадобностью, – подчеркивает главный врач ЧОКЦОиЯМ, академик РАН Андрей Важенин. – А вот расширение за счет освободившихся площадей дневного химиотерапевтического стационара и паллиативного отделения с улучшением условий в палатах и созданием палат малой вместимости гарантирует пациентам этого отделения больший комфорт. Расширение отделения лучевой терапии с увеличением штата специалистов позволит охватить лечением, в том числе амбулаторным, онкобольных жителей Копейска, близлежащих городов и Ленинского района Челябинска. Кроме того, вместо старого, выработавшего свой ресурс, гамма-аппарата будет установлен новый линейный ускоритель, что в условиях старого медучреждения было невозможно. Появится новый компьютерный томограф. Ремонтные работы по подготовке помещений уже сегодня начаты. Что касается персонала, то всех врачей и медицинских сестер по их желанию мы трудоустроили в нашем центре, они продолжат работать по специальности».В связи с изменением статуса произойдут следующие изменения. Все хирургическое лечение для жителей Копейска и ближайших территорий теперь полностью будут оказывать в ЧОКЦОиЯМ, что является скорее закреплением уже сложившейся практики, чем нововведением. Открытие нового операционного блока позволяет проводить операции в современных условиях, что повысит для пациентов качество специализированной медицинской помощи. Поликлинический прием также полностью будет переведен в ЧОКЦОиЯМ, где есть все необходимые специалисты, а по направлению врача пациенты смогут пройти всю необходимую диагностику.