В Челябинской области отмечен всплеск рождаемости двойняшек – с начала 2021 года их появилось 117 пар.
«Родители всегда рады двойному счастью, особенно папы. Не исключаем, что такой рост связан с процедурой ЭКО и ее доступностью по полису ОМС. Можно отметить, что на рождение двойняшек влияет и наследственность», – подчеркнула главный врач Областного перинатального центра Оксана Любавина.
По статистике Минздрава, число двойняшек увеличилось почти на 30% к аналогичному периоду прошлого года.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmechen-vsplesk-rozhdaemosti-dvoynyashek_136056.html