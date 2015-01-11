2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Специальный передвижной пункт вакцинации от COVID-19 будет действовать на железнодорожных станциях Челябинской области Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









На Южно-Уральской железной дороге действует специальный передвижной пункт вакцинации от COVID-19 «Поезд здоровья». Мобильный прививочный кабинет оборудован в вагоне охраны труда, который будет работать на станциях в Челябинской области 13-14 апреля. Это совместный проект «РЖД-Медицина» и министерства здравоохранения Челябинской области.«На сегодня в Челябинской области санитарно-эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, ежедневно мы фиксируем более 100 заболевших на территории региона. Мы понимаем, что защитить себя от COVID-19 можно с помощью вакцинации. Именно поэтому сейчас проходит массовое вакцинирование всех желающих. Это и запись на портале Госуслуг, и открывшиеся пункты в торговых центрах, сейчас запущен специальный «Поезд здоровья», где можно также поставить прививку. Посмотрим на результаты. Если данная акция будет пользоваться спросом, совместно с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте», – подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Поезд здоровья» состоит из одного вагона. В нем будет проводиться только вакцинация от COVID-19. Воспользоваться услугами поезда смогут все желающие. Услуга по вакцинации бесплатна. Для проведения вакцинации в «Поезде здоровья» при себе необходимо иметь паспорт гражданина, СНИЛС и медицинский полис.13 апреля «Поезд здоровья» посетит станции Еманжелинск (прием пациентов с 7:30 до 8:50), Троицк (прием пациентов с 10:05 до 12:00), Карталы (прием пациентов с 13:45 до 15:40), Джабык (прием пациентов с 17:45 до 19:40).14 апреля «Поезд здоровья» будет работать на станции Магнитогорск-Пассажирский (прием пациентов с 7:30 до 10:25).«В «Поезде здоровья» установлено специальное холодильное оборудование и созданы все условия, необходимые для проведения выездной̆ вакцинации. Работают специализированные вакцинальные бригады. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в вагоне, в котором развернут прививочный кабинет, проводится усиленная дезинфекция – очистка воздуха с помощью рециркуляторов и обработка всех поверхностей», – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.«Вакцинация вторым компонентом пройдет в том же формате, на станции вновь будет запущен наш специальный передвижной пункт, будем приглашать жителей для ревакцинации и в индивидуальном порядке отрабатывать каждого пришедшего», – добавил главный врач «Дорожной клинической больницы» Алексей Царев.Напомним, с января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Челябинск, Златоуст, Курган, Оренбург, Троицк, Орск, Бузулук действуют семь стационарных прививочных пунктов. На данный момент в медучреждениях ЮУЖД прошли вакцинацию более 3 тыс. сотрудников магистрали. А в конце марта более 100 сотрудников и ветеранов Южно-Уральской железной дороги, а также членов семей железнодорожников смогли бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19 в «Поезде здоровья» на станциях Полетаево, Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Бердяуш, Вязовая, Усть-Катав и Кропачево.Данные тех, кто прошел вакцинацию, вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиНа Южно-Уральской железной дороге действует специальный передвижной пункт вакцинации от COVID-19 «Поезд здоровья». Мобильный прививочный кабинет оборудован в вагоне охраны труда, который будет работать на станциях в Челябинской области 13-14 апреля. Это совместный проект «РЖД-Медицина» и министерства здравоохранения Челябинской области.«На сегодня в Челябинской области санитарно-эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, ежедневно мы фиксируем более 100 заболевших на территории региона. Мы понимаем, что защитить себя от COVID-19 можно с помощью вакцинации. Именно поэтому сейчас проходит массовое вакцинирование всех желающих. Это и запись на портале Госуслуг, и открывшиеся пункты в торговых центрах, сейчас запущен специальный «Поезд здоровья», где можно также поставить прививку. Посмотрим на результаты. Если данная акция будет пользоваться спросом, совместно с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте», – подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области.«Поезд здоровья» состоит из одного вагона. В нем будет проводиться только вакцинация от COVID-19. Воспользоваться услугами поезда смогут все желающие. Услуга по вакцинации бесплатна. Для проведения вакцинации в «Поезде здоровья» при себе необходимо иметь паспорт гражданина, СНИЛС и медицинский полис.13 апреля «Поезд здоровья» посетит станции Еманжелинск (прием пациентов с 7:30 до 8:50), Троицк (прием пациентов с 10:05 до 12:00), Карталы (прием пациентов с 13:45 до 15:40), Джабык (прием пациентов с 17:45 до 19:40).14 апреля «Поезд здоровья» будет работать на станции Магнитогорск-Пассажирский (прием пациентов с 7:30 до 10:25).«В «Поезде здоровья» установлено специальное холодильное оборудование и созданы все условия, необходимые для проведения выездной̆ вакцинации. Работают специализированные вакцинальные бригады. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в вагоне, в котором развернут прививочный кабинет, проводится усиленная дезинфекция – очистка воздуха с помощью рециркуляторов и обработка всех поверхностей», – рассказал министр здравоохранения Челябинской области.«Вакцинация вторым компонентом пройдет в том же формате, на станции вновь будет запущен наш специальный передвижной пункт, будем приглашать жителей для ревакцинации и в индивидуальном порядке отрабатывать каждого пришедшего», – добавил главный врач «Дорожной клинической больницы».Напомним, с января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Челябинск, Златоуст, Курган, Оренбург, Троицк, Орск, Бузулук действуют семь стационарных прививочных пунктов. На данный момент в медучреждениях ЮУЖД прошли вакцинацию более 3 тыс. сотрудников магистрали. А в конце марта более 100 сотрудников и ветеранов Южно-Уральской железной дороги, а также членов семей железнодорожников смогли бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19 в «Поезде здоровья» на станциях Полетаево, Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Бердяуш, Вязовая, Усть-Катав и Кропачево.Данные тех, кто прошел вакцинацию, вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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