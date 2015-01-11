Руководители национально-культурных объединений Южного Урала соберутся на ежегодный семинар в Пласте

В Пласте 17 апреля пройдет X Областной научно-методический семинар для руководителей национально-культурных объединений на тему «Культура – гражданское общество – наука». Как ожидается, на традиционное мероприятие соберутся 150 человек, сообщают организаторы.Семинар проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики Челябинской области на 2018-2021 годы» и посвящен Году науки и технологий. Организаторами выступают Дом дружбы народов Челябинской области, администрация Пластовского муниципального района при поддержке министерства культуры региона. Участниками мероприятия станут представители 23 муниципальных образований области: заместители глав муниципалитетов, начальники управлений (отделов) культуры, руководители и члены национально-культурных объединений Южного Урала.С докладом «Реализация государственной национальной политики как фактор развития гражданского общества» выступит заместитель начальника управления общественных связей правительства Челябинской области, начальника отдела по национальной политике Андрей Резепин.В программу семинара также включены доклады-презентации, выставки «Пласт многонациональный», творческие мастер-классы от умельцев Пластовского муниципального района, экскурсия в музей, круглый стол по темам «Грантовая поддержка деятельности НКО» и «Лучшая муниципальная практика».Подробно ознакомиться с программой семинара можно в Положении на сайте ddnchel.ru.