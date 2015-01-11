» В апреле в Озерске пройдет Неделя местного самоуправления

Ежегодно 21 апреля отмечается День местного самоуправления. C 2013 года в Озерском городском округе проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню.

Местное самоуправление (МСУ) имеет богатую историю, его предшественниками были вече, земские избы, сходы, собрания, которые занимались хозяйственными и общественными вопросами на местах. В их ведении находилось открытие больниц и школ, строительство дорог. В СССР вопросы самоуправления взяли на себя советы. Новый толчок развития местное самоуправление получило в девяностые годы 20 века. На сегодня в стране насчитывается более 20 тысяч органов МСУ, которые играют большую роль в жизни общества, отстаивают интересы жителей на местах: в селах, городах или городских округах.

В этом году с 13 по 27 апреля в Озерске пройдет Неделя местного самоуправления. В рамках которой в школах запланированы классные часы с участием депутатов Собрания округа, информационные встречи молодежи с лидерами общественных объединений, выставки исторических материалов по развитию местного самоуправления на Урале, субботники в разных районах Озерска. Особое по важности событие – V Общественный форум Озерского городского округа пройдет 21 апреля в ДК «Маяк.

13 апреля в 16:00 часов в ДК «Маяк» состоится лекция «Медиа-волонтерство» с участием фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

17 апреля в 11:00 часов активных жителей микрорайона Заозерный приглашают принять участие в субботнике по очистке территории озера Иртяш.

20 апреля в актовом зале администрации для руководителей молодежных организаций, членов Общественной молодежной палаты и участников движения «Молодая гвардия Единой России» пройдет «Парламентский час», посвященный 115-летию Государственной Думы Российской Федерации.

21 апреля в ДК «Маяк» состоится ежегодный V Общественный форум «Озерск – территория объединения сил», организованный Собранием депутатов Озерского городского округа и Общественной палатой. На форуме будут обсуждаться темы поддержки инициатив как горожан, так и общественных объединений, возможности участия в конкурсах региональных и федеральных фондов, первые результаты инициативного бюджетирования. На одной из секций планируется рассказать о новых подходах к созданию городской среды, территориального местного самоуправления и принципах добрососедства. На секции «Молодые лидеры как ресурс развития Урала» участники познакомятся с новыми векторами развития молодежной политики, в конкурсах, грантах и форумах, которые смогут стать стартовыми для личностного роста молодежи.

Приглашаем заинтересованные организации и активных горожан к участию в Неделе местного самоуправления. Дополнительная информация по телефону 2-69-39.

Информация организационного отдела аппарата Собрания депутатов округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46553/