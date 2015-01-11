2021-04-13YEKT08:00:00 | Губерния В День космонавтики в Златоусте состоялось посвящение в Почетные гагаринцы Источник: пресс-служба администрации Златоуста









Торжественное мероприятие прошло в школе № 1 и было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос и присвоения школе имени первого космонавта Юрия Гагарина. С двойным праздником коллектив учеников и педагогов поздравил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, сообщает пресс-служба мэрии.«Наш город сохранил несколько предприятий, которые и сегодня помогают осваивать мирное космическое пространство и вносят вклад в обороноспособность нашей страны. В Златоусте сегодня два праздника: День космонавтики и 60 лет со дня присвоения имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина школе № 1. Без преувеличения можно сказать: 12 апреля 1961 года изменило мир. Сегодня у нашей молодежи другие герои, другие кумиры. Но те герои, которые 60 лет назад осваивали Космос, – вечны. Благодарю преподавателей, ветеранов школы за развитие и сохранение движения «Почетных гагаринцев», – отметил в своей приветственной речи Максим Пекарский.Посвящение в кандидаты в Почетные гагаринцы – одна из давних и любимых традиций школы. В этом юбилейном году решением совета школы за высокие успехи в учебе и активное участие в общественной жизни звание «Кандидат в Почетные гагаринцы» присвоено ученицам 9 «А» Дарье Гагариной, Весте Иншаковой, Карине Смирновой, Сергею Ильину - из 10 «А» и Максиму Лапину - из 11 «А».Двум ученикам одиннадцатого класса, которые отлично проявили себя в учебе и творчестве и достойно несут имя первого покорителя космоса, было присвоено звание «Почетный гагаринец». «Почетными гагаринцами» – 2021 стали Елизавета Муравьева и Федор Лихачев.Также состоялось чествование работников и ветеранов школы № 1, а учителю начальных классов Наталье Хакимзяновой было присвоено звание «Ветеран-гагаринец». Кроме того, были подведены итоги детского творческого конкурса, посвященного Дню космонавтики. Конкурс среди школьников Златоуста проводился по двум номинациям: «Письмо космонавту» (сочинение) и «Нам этот мир завещали беречь» (рисунок). В завершение мероприятия гости получили сувениры. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаТоржественное мероприятие прошло в школе № 1 и было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос и присвоения школе имени первого космонавта Юрия Гагарина. С двойным праздником коллектив учеников и педагогов поздравил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, сообщает пресс-служба мэрии.«Наш город сохранил несколько предприятий, которые и сегодня помогают осваивать мирное космическое пространство и вносят вклад в обороноспособность нашей страны. В Златоусте сегодня два праздника: День космонавтики и 60 лет со дня присвоения имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина школе № 1. Без преувеличения можно сказать: 12 апреля 1961 года изменило мир. Сегодня у нашей молодежи другие герои, другие кумиры. Но те герои, которые 60 лет назад осваивали Космос, – вечны. Благодарю преподавателей, ветеранов школы за развитие и сохранение движения «Почетных гагаринцев», – отметил в своей приветственной речи.Посвящение в кандидаты в Почетные гагаринцы – одна из давних и любимых традиций школы. В этом юбилейном году решением совета школы за высокие успехи в учебе и активное участие в общественной жизни звание «Кандидат в Почетные гагаринцы» присвоено ученицам 9 «А»- из 10 «А» и- из 11 «А».Двум ученикам одиннадцатого класса, которые отлично проявили себя в учебе и творчестве и достойно несут имя первого покорителя космоса, было присвоено звание «Почетный гагаринец». «Почетными гагаринцами» – 2021 стали.Также состоялось чествование работников и ветеранов школы № 1, а учителю начальных классовбыло присвоено звание «Ветеран-гагаринец». Кроме того, были подведены итоги детского творческого конкурса, посвященного Дню космонавтики. Конкурс среди школьников Златоуста проводился по двум номинациям: «Письмо космонавту» (сочинение) и «Нам этот мир завещали беречь» (рисунок). В завершение мероприятия гости получили сувениры. AzAzA 2021-04-13YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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