» 15 апреля выпускникам Озерского городского округа предстоит написать итоговое сочинение

Ежегодно выпускники 11 классов пишут итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации.

В этом году на Южном Урале итоговое сочинение будут писать более 14 тысяч старшеклассников. Как пояснила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, чтобы работа была зачтена, участникам необходимо продемонстрировать умение рассуждать, анализировать, аргументировать позицию, подкрепляя ее примерами.

В Озерском городском округе работу напишут 376 выпускников на базе 14 общеобразовательных организаций. Начало – 10 часов по местному времени. За 15 минут до начала будут известны пять тем, из которых выпускникам необходимо будет выбрать только одну. Однако направления тем итогового сочинения были известны заранее:

1. Забвению не подлежит…

2. Я и другие…

3. Время перемен…

4. Разговор с собой…

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.

На выполнение работы отводится 235 минут, для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья это время увеличивается на 1,5 часа. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».

В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Для тех, кто не сможет написать итоговое сочинение в апреле, определены дополнительные сроки 5 и 19 мая.

Пожелаем всем выпускника успешного написания итогового сочинения (изложения).

Информация управления образования администрации округа.