2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния Челябинская школа искусств № 1 включена в нацпроект «Культура» Источник: Министерство культуры Челябинской области









В 2020 году «Детская школа искусств №1» города Челябинска отметила свой 100-летний юбилей. Инициатором создания первой на Южном Урале школы искусств был известный челябинский музыкант, дирижер симфонического оркестра Григорий Давыдович Моргулис. За столетие «Первую музыкальную» окончили более четырех с половиной тысяч человек. Среди выпускников - народный артист России, дирижер, пианист, композитор Анатолий Кролл, заслуженный работник культуры, профессор ЧГИК Элина Болодурина, заслуженный деятель искусств РФ, композитор и пианист Владимир Рябов и многие другие.Подарком на вековой юбилей стало участие школы в национальном проекте «Культура» в 2021 году, благодаря чему были выделены средства в размере 5 млн рублей.В конце марта школа получила оборудование для двух теоретических классов: парты, стулья, мобильный компьютерный класс. Преподаватели в короткие сроки освоили новую технику, и ребята с большим интересом уже выполняют задания по теории музыки и сольфеджио на ноутбуках. В зале появились новые секции кресел, установлено световое оборудование, появились новые столы для заседаний.«Долгожданным было приобретение гуслей «Садко» и пюпитров с подсветкой. Благодаря звучанию гуслей палитра оркестра станет более насыщенной, полнозвучной и красивой, – делится эмоциями руководитель школьного оркестра Оксана Орлова. – Уверена, это мотивирует ребят к занятиям в нашем коллективе».Школьная библиотека насчитывает более девяти тысяч экземпляров. В ней есть ноты, которые были изданы в 20-30 годы прошлого века. В этом году в рамках нацпроекта в школу поступило 306 экземпляров нот и учебников. «Преподаватели школы очень рады возможности ознакомиться с новыми произведениями классиков и современных композиторов, а дети будут рады заниматься по новеньким учебникам сольфеджио и музыкальной литературы!» – говорит заведующая библиотекой Анна Иванищева.Музыкальные инструменты и оборудование, на котором обучаются дети уже давно требовало замены и модернизации. Поэтому каждое новое поступление преподаватели и ученики встречают с радостью и оптимизмом. В апреле в школу привезут домры, балалайки и ударную установку для оркестра народных инструментов. Позднее должны получить виолончели, пианино и рояль.Сегодня в ДШИ №1 обучаются 490 ребят, из них 50 человек – на дополнительных платных образовательных услугах. В школе реализуются пять дополнительных предпрофессиональных программ (фортепиано, народные, струнные и духовые инструменты, хоровое пение) и дополнительная общеразвивающая программа.







Источник: Министерство культуры Челябинской областиВ 2020 году «Детская школа искусств №1» города Челябинска отметила свой 100-летний юбилей. Инициатором создания первой на Южном Урале школы искусств был известный челябинский музыкант, дирижер симфонического оркестра Григорий Давыдович Моргулис. За столетие «Первую музыкальную» окончили более четырех с половиной тысяч человек. Среди выпускников - народный артист России, дирижер, пианист, композитор Анатолий Кролл, заслуженный работник культуры, профессор ЧГИК Элина Болодурина, заслуженный деятель искусств РФ, композитор и пианист Владимир Рябов и многие другие.Подарком на вековой юбилей стало участие школы в национальном проекте «Культура» в 2021 году, благодаря чему были выделены средства в размере 5 млн рублей.В конце марта школа получила оборудование для двух теоретических классов: парты, стулья, мобильный компьютерный класс. Преподаватели в короткие сроки освоили новую технику, и ребята с большим интересом уже выполняют задания по теории музыки и сольфеджио на ноутбуках. В зале появились новые секции кресел, установлено световое оборудование, появились новые столы для заседаний.«Долгожданным было приобретение гуслей «Садко» и пюпитров с подсветкой. Благодаря звучанию гуслей палитра оркестра станет более насыщенной, полнозвучной и красивой, – делится эмоциями руководитель школьного оркестра. – Уверена, это мотивирует ребят к занятиям в нашем коллективе».Школьная библиотека насчитывает более девяти тысяч экземпляров. В ней есть ноты, которые были изданы в 20-30 годы прошлого века. В этом году в рамках нацпроекта в школу поступило 306 экземпляров нот и учебников. «Преподаватели школы очень рады возможности ознакомиться с новыми произведениями классиков и современных композиторов, а дети будут рады заниматься по новеньким учебникам сольфеджио и музыкальной литературы!» – говорит заведующая библиотекой АннаМузыкальные инструменты и оборудование, на котором обучаются дети уже давно требовало замены и модернизации. Поэтому каждое новое поступление преподаватели и ученики встречают с радостью и оптимизмом. В апреле в школу привезут домры, балалайки и ударную установку для оркестра народных инструментов. Позднее должны получить виолончели, пианино и рояль.Сегодня в ДШИ №1 обучаются 490 ребят, из них 50 человек – на дополнительных платных образовательных услугах. В школе реализуются пять дополнительных предпрофессиональных программ (фортепиано, народные, струнные и духовые инструменты, хоровое пение) и дополнительная общеразвивающая программа. Источник: Министерство культуры Челябинской области AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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