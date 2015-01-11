Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за три месяца оформили 724 южноуральские семьи

Оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала могут семьи, в которых второй ребенок родился (усыновлен) после 1 января 2018 года. С 2021 года размер такой выплаты в Челябинской области вырос и составляет 11 694 руб. Получать ежемесячную выплату семьи смогут в течение трех лет со дня рождения ребенка, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.Первый период устанавливается на срок до достижения ребенком одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если обратиться в управление Пенсионного фонда в первые полгода, ежемесячная выплата из маткапитала будет предоставлена с даты рождения (усыновления), в таком случае семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления.Напомним, что до 2 марта 2021 года из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, действовал временный порядок ежемесячных выплаты из маткапитала - заявление продлялось автоматически. В настоящее время для подтверждения ежемесячных выплат из средств материнского капитала гражданам необходимо подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг, а также лично в клиентскую службу управления ПФР (по предварительной записи) или МФЦ.Стоит отметить, что правом на ежемесячную выплату из материнского капитала обладают только те семьи, в которых доход на каждого члена семьи за 12 месяцев* не превышает 24 064 руб., что соответствует двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Челябинской области за второй квартал 2020 года.При подсчете доходов учитываются зарплата, пенсия, пособия, стипендия и аналогичные выплаты. Обращаем внимание, что с 2021 года ПФР самостоятельно запрашивает сведения о доходах заявителя и членов его семьи. Данные поступают и аккумулируются из информационных баз ПФР, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), системы межведомственного взаимодействия, куда поступают сведения Федеральной налоговой службы. Представлять сведения о доходах гражданам следует в случаях: один из родителей работает в силовом ведомстве (армия, полиция, МЧС), в семье есть получатели стипендий и грантов научных (учебных) заведений.*Отсчет 12 месяцев начинается за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление.