Российские студенческие отряды приглашают студентов на работу в Крым и на атомные станции

Источник: РСОКак получить первый опыт в профессии, не бояться ответственности, начать самостоятельную жизнь и заработать свою первую зарплату? Российские студенческие отряды уже 15 лет помогают студентам в этих вопросах.РСО – это работа для студентов на самых масштабных проектах нашей страны. Можно выбрать свое направление деятельности и поехать на проект на два месяца. Сейчас открыт набор на всероссийские трудовые проекты, в том числе студентов ждут во всероссийских сервисных отрядах для работы в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийские студенческие стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Также есть возможность выбрать и проекты регионального уровня, не уезжая далеко от дома.Работая в составе студенческого отряда, бойцы получают официальное трудоустройство и «белую» зарплату. Существует система компенсаций затрат на проезд и проживание от работодателя, можно получить дополнительную рабочую специальность, что повысит конкурентоспособность на рынке труда.Но, главное, что работа в составе студенческого отряда — это настоящая студенческая атмосфера. Это коллектив единомышленников, активный досуг и новые возможности для личностного роста: творческие и спортивные фестивали, путешествия по стране, песни у костра, социальные акции.Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим отрядом, претенденту нужно заполнить анкету на сайте трудкрут.рф, и с ним свяжутся представители РСО в регионе. Также можно сразу написать в сообщения официального сообщества Челябинского областного студенческого отряда.Работа в студенческих отрядах для многих уже стала возможностью не только подзаработать летом, но и определиться в профессиональном и личностном развитии.Заполняй анкету и присоединяйся. Лучшее лето ждет тебя! #трудкрут8 800 770 0 1178 (351) 265-69-41По материалам пресс-службы Челябинского областного студенческого отряда.