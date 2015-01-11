Дом дружбы народов Челябинской области проведет онлайн-конференцию по вопросам интеграции мигрантов

Дом дружбы народов Челябинской области, наряду с проведением мероприятий, конкурсов и фестивалей, ведет активную методическую работу. В апреле специалисты учреждения приглашают на мероприятия, связанные с актуальными вопросами межнациональных отношений.На 21 апреля запланирована онлайн-конференция по теме «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов». Мероприятие состоится на платформе Zооm для управлений, комитетов, отделов культуры муниципальных образований и национально-культурных объединений Челябинской области. В конференции примет участие начальник управления культурной политики и организационно-правовой работы министерства культуры Челябинской области Елена Злобина.22 апреля при поддержке регионального минкультуры Дом дружбы народов проведет круглый стол для руководителей казахских национально-культурных объединений Челябинской области. Главной темой станет проведение в 2021 году регионального казахского праздника «Туган Жер» («Родная Земля»), который станет частью региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура». С докладами выступят Юлия Лапидус, директор Дома дружбы народов, Юлит Байдулетова, председатель областного казахского национально-культурного центра «Жакслык» и др. В настоящее время на территории Челябинской области проживает 35 000 казахов, работают 18 казахских национально-культурных объединений. Праздник «Туган Жер» проводится с 2013 года в местах компактного проживания казахов-жителей Челябинской области. В 2019 году «Туган Жер» прошел в Верхнеуральском районе с участием казахских национально-культурных объединений Челябинской области и делегации Республики Казахстан. В прошлом году из-за пандемии праздник пришлось отменить, и вот теперь есть надежда на то, что яркое национальное событие все же состоится. Дом дружбы народов приглашает к участию в апрельских мероприятиях.