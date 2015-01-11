Дом дружбы народов Челябинской области проведет онлайн-конференцию по вопросам интеграции мигрантов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туристических компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ. Причиной стало ограничение полетов в Турцию и Танзанию, вступившее в силу с 15 апреля Подробнее
17 апреля, в субботу, в микрорайоне Заозерный состоится акция «Чистый берег». Акцию по уборке берега озера Иртяш от мусора поддержали администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк», ее инициатором выступил депутат фракции Единая Россия» Василий Сметанин Подробнее
Дом дружбы народов Челябинской области, наряду с проведением мероприятий, конкурсов и фестивалей, ведет активную методическую работу. В апреле специалисты учреждения приглашают на мероприятия, связанные с актуальными вопросами межнациональных отношений.На 21 апреля запланирована онлайн-конференция по теме «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов». Мероприятие состоится на платформе Zооm для управлений, комитетов, отделов культуры муниципальных образований и национально-культурных объединений Челябинской области. В конференции примет участие начальник управления культурной политики и организационно-правовой работы министерства культуры Челябинской области Елена Злобина.22 апреля при поддержке регионального минкультуры Дом дружбы народов проведет круглый стол для руководителей казахских национально-культурных объединений Челябинской области. Главной темой станет проведение в 2021 году регионального казахского праздника «Туган Жер» («Родная Земля»), который станет частью региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура». С докладами выступят Юлия Лапидус, директор Дома дружбы народов, Юлит Байдулетова, председатель областного казахского национально-культурного центра «Жакслык» и др. В настоящее время на территории Челябинской области проживает 35 000 казахов, работают 18 казахских национально-культурных объединений. Праздник «Туган Жер» проводится с 2013 года в местах компактного проживания казахов-жителей Челябинской области. В 2019 году «Туган Жер» прошел в Верхнеуральском районе с участием казахских национально-культурных объединений Челябинской области и делегации Республики Казахстан. В прошлом году из-за пандемии праздник пришлось отменить, и вот теперь есть надежда на то, что яркое национальное событие все же состоится. Дом дружбы народов приглашает к участию в апрельских мероприятиях.