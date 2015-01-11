» В 2021 году для южноуральцев откроются пять библиотек нового поколения

Участие библиотек Челябинской области в национальном проекте «Культура» идет полным ходом – уже в этом году южноуральцы получат еще пять модельных библиотек в Челябинске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Копейске и Магнитогорске. Таким образом, к концу года на Южном Урале будут действовать 16 библиотек нового поколения.Челябинская область третий год с успехом участвует в реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. За два года в области появилось семь модельных библиотек, чья модернизация прошла за счет средств федерального бюджета (на эти цели регион получил 40 млн рублей).Новыми библиотеками могут похвастаться жители Магнитогорска, пос. Полетаево (Сосновский район), Каслей, Еманжелинска и Златоуста. В некоторых из этих городов было модернизировано сразу несколько библиотек.В 2021 г. будут модернизированы еще две библиотеки: Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького (Челябинск) и Центральная городская библиотека (Усть-Катав). Каждая из них получила по 10 миллионов рублей из федерального бюджета.Также в нашем регионе действует региональный компонент национального проекта. Благодаря ему в 2019 и 2020 годах в рамках нацпроекта «Культура» и на средства областного бюджета, было создано четыре модельные библиотеки – в Сатке, Коркино, пос. Увельский и с. Борисовка Пластовского муниципального района. В этом году полным ходом идет модернизация центральных библиотек в Катав-Ивановске и Копейске, а также в Центральной детской библиотеке Магнитогорска.Помимо этого, министерство культуры Российской Федерации уже объявило сроки подачи заявок на 2022 г. – отбор продлится до 30 апреля 2021 г.Напомним, что в 2019 г. для участия в реализации проекта национального уровня в Челябинской области на базе ЧОУНБ был открыт проектный офис для методической поддержки библиотек области, своевременной подготовки документации, контроля исполнения и связи с куратором.
Источник: Министерство культуры Челябинской области