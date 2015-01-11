2021-04-16YEKT06:00:00 | Губерния Делегация Челябинской области начала работу на Всероссийской конференции по развитию бизнеса Источник: из открытых источников









Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева начали работу на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в городе Светлогорске Калининградской области. Площадка объединила порядка 300 представителей региональных инфраструктур поддержки бизнеса со всей территории России.С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова и заместитель Председателя Правительства Калининградской области Александр Рольбинов.В своем выступлении Татьяна Илюшникова поставила задачи для участников конференции: «Нацпроект был структурно изменен, и в него вошли мероприятия, которыми бизнес может воспользоваться на каждой из стадий своего развития, от самозанятости до действующего бизнеса. Опорой в регионах для реализации действующих и внедрения новых мер поддержки видим центры «Мой бизнес», объединяющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на единой площадке».Помощь на старте будет включать обучение, работу с молодежью, в том числе со школьниками, налоговые каникулы, помощь в получении финансирования. Для развивающегося и зрелого бизнеса будут таргетированы программы льготного кредитования, а также получат развитие новые инструменты привлечения финансирования. Продолжится работа по снятию барьеров и смягчению мер ответственности за незначительные нарушения. В разработке – новые образовательные и акселерационные программы для малых экспортеров, а также программы продвижения продукции и финансовые меры поддержки.Также перед участниками выступила директор по региональному проекту АО «Российский экспортный центр» Наталья Минаева с докладом «Новые возможности для МСП. Экспорт». Отметим, что в Челябинской области за январь–февраль 2021 года почти на 40% увеличился экспорт. В целом внешнеторговый оборот региона за два месяца 2021 года составил 1363,9 млн долл. США. Эти результаты достигнуты, в том числе, благодаря комплексной поддержке экспортоориентированных предприятий экономическим блоком правительства региона.После старта официальной части мероприятия участники конференции начали работу в тематических секциях, где будут обсуждаться как действующие меры поддержки, в том числе лучшие практики их реализации, так и вырабатываться новые подходы.Итоги работы секций будут включены в повестку рабочей комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство», одним из членов которой является заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.«Для нашего региона важно принимать участие в этом мероприятии, поскольку развитие делового климата, создание комфортных условий для бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области – важные задачи команды экономического блока правительства. И только в тесном взаимодействии с представителями разного уровня власти и бизнес-сообществ мы сможем выстроить работу по ее выполнению максимально эффективно», – прокомментировал Егор Ковальчук.Он также подчеркнул, что регион трижды принимал на своей территории Всероссийскую конференцию инфраструктуры развития предпринимательства, и теперь команда региона помогает коллегам из Калининградской области в ее организации, а также активно принимает участие в работе секций. Деловая программа конференции продолжится 16 и 17 апреля. Источник: из открытых источниковВице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева начали работу на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в городе Светлогорске Калининградской области. Площадка объединила порядка 300 представителей региональных инфраструктур поддержки бизнеса со всей территории России.С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель министра экономического развития Российской Федерациии заместитель Председателя Правительства Калининградской области.В своем выступлениипоставила задачи для участников конференции: «Нацпроект был структурно изменен, и в него вошли мероприятия, которыми бизнес может воспользоваться на каждой из стадий своего развития, от самозанятости до действующего бизнеса. Опорой в регионах для реализации действующих и внедрения новых мер поддержки видим центры «Мой бизнес», объединяющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на единой площадке».Помощь на старте будет включать обучение, работу с молодежью, в том числе со школьниками, налоговые каникулы, помощь в получении финансирования. Для развивающегося и зрелого бизнеса будут таргетированы программы льготного кредитования, а также получат развитие новые инструменты привлечения финансирования. Продолжится работа по снятию барьеров и смягчению мер ответственности за незначительные нарушения. В разработке – новые образовательные и акселерационные программы для малых экспортеров, а также программы продвижения продукции и финансовые меры поддержки.Также перед участниками выступила директор по региональному проекту АО «Российский экспортный центр»с докладом «Новые возможности для МСП. Экспорт». Отметим, что в Челябинской области за январь–февраль 2021 года почти на 40% увеличился экспорт. В целом внешнеторговый оборот региона за два месяца 2021 года составил 1363,9 млн долл. США. Эти результаты достигнуты, в том числе, благодаря комплексной поддержке экспортоориентированных предприятий экономическим блоком правительства региона.После старта официальной части мероприятия участники конференции начали работу в тематических секциях, где будут обсуждаться как действующие меры поддержки, в том числе лучшие практики их реализации, так и вырабатываться новые подходы.Итоги работы секций будут включены в повестку рабочей комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство», одним из членов которой является заместитель губернатора Челябинской области.«Для нашего региона важно принимать участие в этом мероприятии, поскольку развитие делового климата, создание комфортных условий для бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области – важные задачи команды экономического блока правительства. И только в тесном взаимодействии с представителями разного уровня власти и бизнес-сообществ мы сможем выстроить работу по ее выполнению максимально эффективно», – прокомментировал.Он также подчеркнул, что регион трижды принимал на своей территории Всероссийскую конференцию инфраструктуры развития предпринимательства, и теперь команда региона помогает коллегам из Калининградской области в ее организации, а также активно принимает участие в работе секций. Деловая программа конференции продолжится 16 и 17 апреля. AzAzA 2021-04-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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