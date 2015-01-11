Озерские боксёры завоевали 15 золотых медалей

С 17 по 18 апреля в Озерскке прошел открытый кубок Озерского городского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие команды из городов: Снежинск, Касли, Коркино, Юрюзань, Кыштым, Озёрск.

Федерацию бокса и кикбоксинга Озёрского городского округа представляли два клуба - ОГСООБИ «Легион мастеров» и «Ударник». Наши боксёры завоевали 15 золотых медалей.

1. Истамгулова Русалина (Легион мастеров).

2. Джунушалиев Григорий (Легион мастеров).

3. Бакеев Евгений (Легион мастеров).

4. Оберкулов Георгий (Легион мастеров).

5. Каримов Константин (Легион мастеров).

6. Гумматов Давид (Легион мастеров).

7. Аникин Степан (Легион мастеров).

8. Энгель Данила (Легион мастеров).

9. Корсун Артём (Легион мастеров).

10. Лобанов Никита (Легион мастеров).

11. Дорохин Тимофей (Ударник).

12. Ковалёв Дмитрий (Ударник).

13. Глухов Иван (Ударник)

14. Булавинов Александр (Ударник).

15. Панов Георгий (Ударник).

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Дмитрия Никулина (Легион мастеров), Дмитрия Шепелева (Легион мастеров), Александра Жигмонта (Легион мастеров), Александра Босова (Легион мастеров), Антона Кравчука (Ударник).

Организаторы соревнований благодарят за финансовую поддержку в проведении соревнований Гришина Андрея, Борцова Александра, Важенина Андрея.

Информация и фото Федерации бокса и кикбоксинга.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46644/