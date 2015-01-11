2021-04-20YEKT12:00:00 | Новости Городские новости В Озерске прошли уроки местного самоуправления Руководители муниципальных органов власти в апреле традиционно проводят открытые уроки и классные часы. Сегодня с озерскими школьниками встретились председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер и его заместитель Андрей Кузнеченков.

Сергей Гергенрейдер

встретился с учащимися 7 и 9 классов лицея №39. Он рассказал детям о том, почему в отечественном праздничном календаре появилась эта дата, об организации и особенностях системы местного самоуправления, о ветвях власти, о том, какие функции выполняют депутаты и глава округа, ответил на вопросы ребят.

– Вам небезразличны вопросы организации местного самоуправления, формирования гражданского общества, а значит, вы вырастете достойными гражданами своей страны, – обратился к учащимся лицея Сергей Гергенрейдер. – Уроки местного самоуправления помогают формировать гражданскую ответственность, поощрять инициативность у молодежи. Практика показывает, что общественная деятельность, сплочение с единомышленниками мотивирует молодых людей к совершению благих и полезных дел.

















Андрей Кузнеченков провёл урок местного самоуправления в лицее №23. В начале он коротко рассказал об истории этого института власти, о том, как работает этот механизм. Но большую часть урока Андрей Анатольевич провёл в неформальном режиме разговора «по душам». Он рассказал не только о своей деятельности на депутатском поприще, но и о годах учёбы, о работе на градообразующем предприятии, о своей семье. Диалог получился откровенным и интересным. Юным собеседникам импонировало то, что один из руководителей муниципалитета разговаривал с ними на равных, как с поколением, от которого зависит будущее Озерска.

– Мне было интересно узнать историю жизни успешного человека, – поделилась впечатлениями от встречи ученица 7б класса Софья Печерица, – я даже некоторые моменты разговора хочу обсудить дома с мамой. Я думаю написать статью о сегодняшней встрече. А больше всего мне сегодня запомнилась фраза о том, что родителям надо давать нам больше свободы выбора, когда речь идёт о будущей профессии.

– Мне было интересно узнать, как человек достигал поставленных перед собой целей, это хороший пример, которому можно следовать. Очень интересно было узнать о том, что в жизни главное, что больше всего надо беречь и ценить своих родителей и семью, – отметил ученик 7б Михаил Закаляпин.

– Я думаю, что такой формат встречи очень полезен для детей, поскольку ребята на самом деле далеки от темы местного самоуправления и достаточно смутно представляют, что это такое, как работает эта система. Увидев Андрея Анатольевича в личном общении, поговорив на простые темы, дети узнали его как человека разностороннего, интересного, настоящего профессионала, имеющего интересные хобби, который ставит перед собой цели и достигает их, вот это оказалось гораздо более эффективно, чем сухая теория. Разговор произвёл впечатление и вызвал у них вопросы. Теперь, я думаю, ребята заинтересуются и захотят больше узнать о родном городе, сделают выводы, как можно городу помогать, быть полезным своей малой Родине, – подчеркнула преподаватель истории и обществознания лицея №23 Екатерина Пакова.



В преддверии Дня местного самоуправления представители депутатского корпуса проведут подобные уроки и в других школах округа.

Справочно:

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления.

Указ об учреждении этого нового праздника подписал Президент России Владимир Владимирович Путин. Как было отмечено главой государства, новая праздничная дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

День местного самоуправления – это дань уважительного отношения к миллионам людей, которые отдают свои способности, силы и время служению людям.

Почему же отмечать праздник решили именно 21 апреля, а не в какой-то другой день? Ответ на этот вопрос можно узнать, если заглянуть в историю российского законодательства.

В 1785 году, именно 21 апреля, государыня Екатерина Великая подписала «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи», фактически положившую начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Впервые в российской истории город был определён как самостоятельная административная единица со своими особыми правами и обязанностями, интересами и нуждами, отличными от интересов и нужд губернии и государства.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-20YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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