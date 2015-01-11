Выпускные в Челябинской области пройдут в условиях ограничений

Первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова внесла ясность в вопросе о форме проведения выпускных в детсадах и школах – торжественные мероприятия будут, но пройдут в пределах одного помещения.

По словам замминистра, в России до сих пор официально не сняты ограничения главного санврача. Они ограничивают формат мероприятий рамками одного коллектива – группы или класса – и одного помещения. Проводить совместные с другими детьми выпускные по-прежнему запрещено.+

«Таким образом, мероприятия не отменяются, но они проходят внутри группы. Нельзя приглашать артистов со стороны. Присутствовать сможет ограниченное количество родителей, которые, например, проводят фото и видеосъемку. Однако все зависит от ситуации в каждом конкретном учреждении», – пояснила Елена Коузова.

Что касается мероприятий за пределами учреждения, то на них ограничения не распространяются, кроме соблюдения всех необходимых профилактических мер.

https://dostup1.ru/society/Vypusknye-v-Chelyabinskoy-oblasti-proydut-v-usloviyah-ogranicheniy_136462.html