Госэкзамены у 11-классников стартуют с 31 мая

Единый госэкзамен стартует с 31 мая – сроки проведения ЕГЭ в 2021 году утверждены совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Так, аттестационная кампания начнется с экзаменов по географии, литературе и химии (31 мая).

Самый массовый экзамен – по русскому языку – будет проводиться в течение двух дней: 3 и 4 июня.

Профильную математику школьники сдают 7 июня (ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится), историю и физику – 11-го, обществознание – 15-го, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 18 июня.

Еще два экзамена будут разделены на два дня: 21 и 22 участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году пройдет в компьютерной форме.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, пропустившими экзамены в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, подтвержденной документально, и для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

Также 28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.

Кроме того, расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный дни по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

Напомним, что для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Тем выпускникам, кто планирует поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ.

https://dostup1.ru/society/Gosekzameny-u-11-klassnikov-startuyut-s-31-maya_136506.html