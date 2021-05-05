Озерский коллектив – ансамбль народного танца «Родничок» стал обладателем гранта Национального проекта «Культура»

Накануне майских праздников стали известны победители Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2021 года.

Одним из обладателей гранта Национального проекта «Культура» стал образцовый коллектив Культурно-досугового центра ансамбль народного танца «Родничок». Кроме того, ансамблю присвоено звание Лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса.

Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции». Решением жюри определены 20 лауреатов. Оркестры и ансамбли народных инструментов, народно-певческие и фольклорные коллективы, ансамбли народного танца получат на развитие своей деятельности гранты национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей.

– Зональные туры в этом году, к сожалению, прошли в формате видеоконкурса, но это не помешало выявить лучших. Участники представили сильные конкурсные программы, основанные на народных традициях. Несмотря на трудности 2020 года, заметно возрос исполнительский уровень коллективов и, что сегодня немаловажно, качество предоставляемого видеоматериала – отметила директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

В 2021 году заявки на получение грантов подали 263 коллектива из 84 регионов Российской Федерации. 40 коллективов-финалистов получат дипломы I степени. Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре 2021 года в Москве.

Справочно:

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи. За три года в проекте приняло участие 770 коллективов из всех регионов страны. В 2020-2021 годах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отборочные этапы фестиваля прошли заочно.

Организаторы фестиваля-конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Информация и фото Культурно-досугового центра.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46875/