Озерские кладбища приводят в порядок к Родительскому дню

В этом году Радоница приходится на 11 мая, в этот день традиционно принято посещать могилы близких людей. На кладбищах Озерска была выполнена акарицидная обработка​, баки наполнили водой, мусор с территории кладбищ в эти дни вывозится ежедневно.

Радоница – особый праздник поминовения усопших, который приходится на вторник недели следующей за Светлой седмицей. Установлен он Церковью для того, чтобы верующие могли помянуть своих усопших близких и родственников.

К этому дню в Озерске начали приводить в порядок места общего пользования на кладбищах. Выполнена акарицидная обработка​, чтобы люди могли помыть памятники после зимы, баки наполнили водой, мусор с территории кладбищ в эти дни вывозится ежедневно. Перед Родительским днем подрядчики вынуждены перейти на усиленный режим работы, в таком режиме они будут работать до конца мая.

В Озерске расположено три кладбища: «Городское», «Берёзовая роща» и «Новая первая очередь». Общая площадь погостов (включая кладбище в посёлке Метлино) составляет порядка 60 га. По информации УКСиБ, баки для сбора мусора приведены в удовлетворительное состояние, всего на территории кладбищ их установлено около 12 штук. В настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы старые неприглядные ограждения точек для сбора мусора из сетки-рабицы заменить на новые и современные. Если граждане заметили аварийные деревья, а также любую другую информацию, касающуюся содержания территории кладбищ, можно сообщить в УКСиБ (ул. Индустриальная,3 кабинет №3, телефон 7-56-07).

Работники УКСиБ обращаются к жителям округа с просьбой – собранный на могилах мусор выносить на специально отведенные места, или вынести к дороге – туда, где может проехать техника. Ухаживая за родными могилами, наши предки старались и всю территорию кладбища оставлять в чистоте, важно сохранять эту традицию и сегодня.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/46884/