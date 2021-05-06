7 и 8 мая в Озерске проходит акция «Поздравь ветерана»

Прямо во дворах, по месту жительства ветеранов, разворачиваются импровизированные концертные площадки, для участников войны звучат песни, стихи, исполняются танцевальные номера. Всего в Озерске было сформировано несколько творческих бригад с участием Культурно-досугового центра, Центра культуры и досуга молодёжи, театра «Наш дом». Адресные поздравления проходят на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Если позволяет здоровье ветераны могут выйти во двор, посмотреть небольшой концерт на свежем воздухе, если нет, то адресованные им выступления они могут увидеть из окна.
Вместе с коллективом театра драмы и комедии «Наш дом» ветеранов Льва Адамовича Думенека и Сергея Дмитриевича Чумакова поздравил глава округа Евгений Щербаков:
– В эти праздничные дни хочется отдать дань уважения и поблагодарить наших ветеранов. Благодаря ветеранам сегодня у нашей страны крепкое настоящее и великое будущее, у нас есть возможность видеть, как растут наши дети. От всей души мы сегодня поздравляем наших ветеранов, благодаря творческим коллективам у них в душе поселилась радость, они вспомнили дни своей молодости, когда они, не щадя себя, защищали нашу Родину.
Евгений Юрьевич также пожелал участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья. В адресном поздравлении принял участие прокурор ЗАТО г. Озерска Алексей Вахрушев. Он присоединился ко всем тёплым словам, а также отметил, что постарается обзвонить всех ветеранов и побеседовать лично с каждым, чтобы в случае необходимости оказать помощь в решении их проблем.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа