7 и 8 мая в Озерске проходит акция «Поздравь ветерана»

В этом году Радоница приходится на 11 мая, в этот день традиционно принято посещать могилы близких людей. На кладбищах Озерска была выполнена акарицидная обработка​, баки наполнили водой, мусор с территории кладбищ в эти дни вывозится ежедневно Подробнее