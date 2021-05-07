2021-05-09YEKT07:00:00 | Новости Городские новости "Парад у дома": как поздравили ветеранов Озерска 8 мая для ветеранов, которые не смогут присутствовать 9 мая на празднике на площади Ленина, были проведены индивидуальные торжества в рамках Всероссийской акции «Парад у дома ветерана». В Озерске состоялось четыре таких мини-праздника.

Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» проводится в нашей стране и в округе второй год и демонстрирует уважение к людям, перед которыми мы в неоплатном долгу, к людям, которые отважно воевали и одержали Победу в Великой Отечественной войне. Ветераны принимают личные парады Победы под окнами домов, в которых проживают. Парад организуют с настоящим оркестром, прохождением военнослужащих и концертом агитбригады.

В Озерске торжественное мероприятие было подготовлено силами гарнизонного клуба войсковой части №3273, с участием оркестра и военнослужащих озерской дивизии.

Первым в этот день принимал парад на ул. Горной житель Озерска Сергей Александрович Бураков. Фронтовик лично вышел поприветствовать оркестр, военнослужащих и творческий коллектив, исполнивший для него песни военных лет. Сергей Александрович был призван в армию в 1944 году, служил связистом, прошёл Монголию, Японию, в 1945 году получил ранение. Сергей Александрович Бураков награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью Жукова. Кроме того, трудовой стаж Сергея Александровича – 67 лет.

– У меня очень хорошее впечатление от концерта, спасибо всем, – поблагодарил творческий коллектив Сергей Александрович. – Для одного человека сделали такой прекрасный концерт, я очень благодарен. Перед праздником подарили замечательное настроение.

Парад Победы в этот день также прошёл и на ул. Семёнова для Виктора Ивановича Гаврилова, и ещё два торжественных мероприятия были организованы на ул. Набережной для Петра Ивановича Петровского и для Гимая Габдулисламовича Насырова. Звуки военного оркестра и песни военных лет в каждом дворе, на каждой улице неизменно привлекали внимание озерчан, соседей и прохожих, которые, оставив свои повседневные заботы, вместе с ветеранами слушали песни военных лет, у многих на глазах были слёзы.



Информация предоставлена: Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» проводится в нашей стране и в округе второй год и демонстрирует уважение к людям, перед которыми мы в неоплатном долгу, к людям, которые отважно воевали и одержали Победу в Великой Отечественной войне. Ветераны принимают личные парады Победы под окнами домов, в которых проживают. Парад организуют с настоящим оркестром, прохождением военнослужащих и концертом агитбригады.В Озерске торжественное мероприятие было подготовлено силами гарнизонного клуба войсковой части №3273, с участием оркестра и военнослужащих озерской дивизии.Первым в этот день принимал парад на ул. Горной житель ОзерскаФронтовик лично вышел поприветствовать оркестр, военнослужащих и творческий коллектив, исполнивший для него песни военных лет. Сергей Александровичбыл призван в армию в 1944 году, служил связистом, прошёл Монголию, Японию, в 1945 году получил ранение.награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью Жукова. Кроме того, трудовой стаж Сергея Александровича – 67 лет.– поблагодарил творческий коллективПарад Победы в этот день также прошёл и на ул. Семёнова для, и ещё два торжественных мероприятия были организованы на ул. Набережной дляи дляЗвуки военного оркестра и песни военных лет в каждом дворе, на каждой улице неизменно привлекали внимание озерчан, соседей и прохожих, которые, оставив свои повседневные заботы, вместе с ветеранами слушали песни военных лет, у многих на глазах были слёзы.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-09YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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