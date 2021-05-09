На наступившей неделе россияне будут трудиться 4 дня

На наступившей неделе россияне будут трудиться четыре дня – это касается тех, кто работает в режиме «5+2» (с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные).

Президент Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками (с 1 по 3 и с 8 по 10) объявлены в этом году нерабочими. Как считают в правительстве, это поспособствует снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. С 4 по 7 мая продолжали работать детские сады, учреждения здравоохранения, коммунальные и дорожные службы, органы государственной власти и местного самоуправления численностью до 25% от штата.

Для большинства граждан страны первая рабочая неделя мая будет сокращенной – со вторника по пятницу, с 11 по 14.

Напомним, в июне отмечается День России, в связи с чем нерабочими объявлены три дня – с 12 по 14, с субботы по понедельник. В ноябре День народного единства выпадает на четверг, 4-е, пятница также станет нерабочим днем за счет переноса выходного со 2 января. Таким образом, отдыхать граждане будут с 4 по 7 ноября включительно. В последний день года, пятницу, 31 декабря, идти на работу тоже не придется.

https://dostup1.ru/society/Na-nastupivshey-nedele-rossiyane-budut-truditsya-4-dnya_136874.html