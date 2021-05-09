В Минтруда России прояснили судьбу майских «каникул» в будущем

Длинные майские «каникулы» в 2021 году – случай исключительный, и делать это постоянной практикой не планируется.

Введение непрерывных майских выходных – нерабочими были объявлены 4-7 мая – было связано с необходимостью стабилизировать эпидобстановку по коронавирусу, уточняет РИА Новости.

Как показывает статистика, решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19, в том числе в Челябинской области число вновь выявляемых заболевших неуклонно уменьшается.

https://dostup1.ru/society/V-Mintruda-Rossii-proyasnili-sudbu-mayskih-kanikul-v-buduschem_136876.html