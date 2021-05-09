Челябинскую область заволокло дымовой завесой

Дым от лесных пожаров, бушующих в регионах Уральского федерального округа, дошел до Челябинской области.

Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в ХМАО. Жители ощущают сильный запах гари, жалуются на слезотечение и резь в глазах, навязчивый кашель, головную боль.

«Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе и Чебаркуле, а также Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском и Кунашакском районах», – написал первый заместитель министра экологии региона Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

Он рекомендует жителям отказаться от проветривания помещений, советует проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски.

Ранее сообщалось, что с 8 мая лаборатории Центра экологического мониторинга начали фиксировать незначительные превышения по сере, взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду углерода. Безруков уточнил, что это связано с ландшафтными пожарами как вблизи города, так и в соседних регионах. «Более того, наблюдается концентрация взвешенных веществ вблизи автомагистралей. Все это и привело к видимой "дымке" в городе и запаху гари в некоторых районах», – отметил Виталий Безруков.

По данным местных синоптиков, до 12 мая местами в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Златоусте смог будет наблюдаться до 14 часов 11 мая, в Челябинске, Сатке и Магнитогорске – до 19 часов вторника, в Коркино и Карабаше – до 9 утра среды.

С 24 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим: ограничен въезд в леса, запрещено сжигание мусора и разведение костров на земельных участках вблизи лесов и др.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskuyu-oblast-zavoloklo-dymovoy-zavesoy_136880.html