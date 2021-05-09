Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у россиян к сентябрю

Коллективный иммунитет к коронавирусу появится у россиян к сентябрю этого года. Об этом журналистам издания «Интерфакс» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, по словам главы федерального Минздрава, вакцинация сейчас проходит в плановом режиме и коллективный иммунитет от COVID-19 будет обеспечен в сентябре этого года.

Сколько человек уже поставили вакцину на сегодняшний день, Михаил Мурашко не уточнил, однако, как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полностью вакцинировались уже 9,4 миллиона россиян.

Ранее Мурашко уточнил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы он сформировался у 69,8 миллиона жителей России.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все они, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эффективны против мутаций вируса.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-sformiruetsya-u-rossiyan-k-sentyabryu/