Вниманию автовладельцев!

В этом году в Озерском городском округе проходила традиционная праздничная акция «Подарки ветеранам»: депутаты Собрания и «Волонтеры Победы» поздравляли участников Великой Отечественной войны Подробнее
В связи с ремонтными работами по замене асфальтового покрытия на проезжей части автомобильных дорог по ул. Блюхера и по проезду Комсомольский просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данных участках Подробнее
В связи с ремонтными работами по замене асфальтового покрытия на проезжей части автомобильных дорог по ул. Блюхера и по проезду Комсомольский просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данных участках.