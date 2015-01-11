Депутат Виталий Вельке поздравил ветерана фронтовика

В этом году в Озерском городском округе проходила традиционная праздничная акция «Подарки ветеранам»: депутаты Собрания и «Волонтеры Победы» поздравляли участников Великой Отечественной войны.

Депутат фракции «Единая Россия» Виталий Вельке поздравил ветерана фронтовика Виктора Ивановича Гаврилова.

В марте 1942 года Виктор Иванович был призван в ряды Советской армии в Иркутске. В 1944 году был направлен в Хабаровскую дивизию в город Ворошилов (Уссурийск), а затем вместе с командой был направлен на 2 Прибалтийский фронт в полк по охране действующей армии. Служил фельдшером и Победу встретил, находясь на посту. После окончания войны Виктор Иванович был направлен в город Ровно в 117 полк МВД. В конце 1946 года ему было присвоено звание младший лейтенант. В апреле 1948 года он приехал в наш город, служил в озерской дивизии. В 1975 году в звании подполковника Виктор Иванович вышел на пенсию.

– На моём округе Виктор Иванович единственный фронтовик, каждый год 9 мая я прихожу к нему с поздравлениями. Но в прошлом году и в этом ко мне решили присоединиться мои дочери, чему я очень рад. Виктор Иванович кадровый офицер, полковник в отставке. Он рассказал, как в годы войны трудился военным фельдшером, спасал наших солдат, старшая дочь была очень потрясена рассказом ветерана, – отметил Виталий Вельке. – Искренне, от всего сердца мы благодарим наших ветеранов за мир на земле, восхищаемся их подвигом, несгибаемым характером, мужеством и стойкостью. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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