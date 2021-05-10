В преддверии Дня Победы сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск возложили цветы к Вечному огню

Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 76-ой годовщины со Дня Великой Победы.

Во главе с начальником Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковником полиции Сергеем Ревякиным сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при УМВД Анной Романовой возложили венки и цветы к Мемориалу Славы в честь погибших воинов и почтили минутой молчания героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

После возложения цветов, начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Сергей Ревякин и заместитель начальника начальник полиции полковник полиции Константин Давыдов поздравили ветерана МВД майора милиции в отставке Исмагилова Барыя Исмагиловича с Днем Победы.

За 32 года службы Отечеству труд ветерана был отмечен ведомственной медалью МВД «За безупречную службу» 3-х степеней, имеет 52 поощрения за годы службы в милиции, награжден медалью «За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Кроме того, Барый Исмагилович является ветераном Великой Отечественной войны категории труженик тыла, Почетным ветераном МВД России, ликвидатором последствий радиационной аварии на «ПО «Маяк», а также Ветераном атомной энергетики и промышленности.

Сотрудники полиции выразили слова благодарности за мужество и стойкость, проявленные в трудные военные годы и от имени начальника Главного управления МВД России по Челябинской области руководители Управления вручили продуктовые наборы, цветы и памятные подарки, а также пожелали крепкого здоровья и долголетия.