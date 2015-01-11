Дымовой туман сохранится в Челябинской области до конца недели

Режим «черного» неба продлен в Челябинской области для шести городов – в том числе в Карабаше до полудня среды, 12 мая, действует предупреждение о НМУ второй степени опасности.

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Аше метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (практически полное безветрие, отсутствие осадков, инверсия), сохранятся до конца недели. НМУ первой степени опасности продлены до пятницы, 14 мая.

Что касается Магнитогорска и Карабаша, там снятие режима повышенной экологической опасности ожидается вечером в среду, 12-го.

Напомним, ранее сообщалось, что дымка, затянувшая небо над Челябинской областью, является следствием лесных пожаров, бушующих в регионах Уральского федерального округа. Южноуральцам, жалующимся на сильный запах гари, слезотечение и резь в глазах, навязчивый кашель и головную боль, рекомендовано отказаться от проветривания помещений, советует проводить влажную уборку, а на улицах использовать маски.

https://dostup1.ru/society/Dymovoy-tuman-sohranitsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-kontsa-nedeli_136918.html