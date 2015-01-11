В рамках программы «Росток» в «Золотом петушке» реализуется новый проект «Шаги к успеху»

В рамках духовно-просветительской программы, созданной по инициативе и при финансовой поддержке известного озерского мецената Андрея Комарова в театре кукол "Золотой петушок" действует новый проект «Шаги к успеху».

Участники известной в Озерске организации "Наши дети" посетили премьеру спектакля «Горшочек каши» (режиссер Дмитрий Ерохин, художник - Анна Макарова, композитор - Олег Аленский). Многие из них давно не были в театре, их приятно удивили новые, очень удобные кресла в зрительном зале.

По сюжету спектакля волшебный горшочек в добрых руках мог варить столько каши, что накормить можно было всех жителей города. Но жадный Бургомистр (артист Сергей Гальперин) украл чудодейственный горшочек. В его планах было захватить весь мир, продавая полезное лакомство. Действие по-настоящему захватило маленьких зрителей. Искренне переживая за жителей немецкого городка, заполненного кашей, они шепотом помогали героям произносить волшебные слова: «Горшочек, не вари!».

А после вкусной сказки говорили о том, что такое афиша, как зрители узнают о спектаклях театра кукол. Как должно выглядеть важное объявление о премьере?

В театре кукол случилось волшебство, одна из афиш премьеры "Горшочек каши" разлетелась на кусочки! Что делать? Ребята бережно собирали осколки, чтобы ни одно слово не потерялось. И все у них получилось! Афишу восстановили. Каждый участник проекта получил ее на память.

Напомним, что Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерске пятый год, создавая уникальную среду для детей и подростков. Ежегодно ее участниками становятся до 5000 человек. В этом году в партнерстве с театром кукол «Золотой петушок» программа дополнена методиками инклюзивного обучения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46928/