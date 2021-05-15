16 мая состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы и памяти четырнадцатикратного чемпиона округа по классическим шахматам Карабанова Б.Т.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняло участие 23 человека.

В напряженной борьбе призерами стали:

I место - Пазников А., с результатом 7 очков из 7 возможных

II место - Манижашвили И., с результатом 6 очков

III место – Щербаков В., по дополнительным показателям с результатом в 5 очков

Несмотря на жаркую погоду и начало «дачного сезона», сыграть в шахматы собралось немало людей. Главный вопрос состоял в том, кто сможет «остановить» Пазникова Андрея, который из раза в раз оказывается сильнее своих соперников и одерживает победы в соревнованиях.

В этот раз был близок к победе Манижашвили Иосиф, но зевок ладьи перечеркнул все надежды на первое место. Итоговое 2 место - отличный результат, учитывая, что над остальными соперниками Иосиф одержал уверенные победы. Особенно интересной была партия с Шакировым Данилом, в которой, играя белыми, Данил получил «могучую» инициативу, но не смог разобраться в осложнениях и был переигран в эндшпиле.

За третье место развернулась настоящая борьба. Щербаков Валерий, Дорофеев Владимир и Рябухин Олег претендовали занять призовую позицию, и лишь дополнительные показатели определили «счастливчика», им оказался Щербаков Валерий, который по ходу турнира уступил только участникам, занявшим 1 и 2 места.

Отметим достойную игру Осипова Дмитрия, сотрудника полиции, который впервые играя в блиц-турнире с контролем времени 5 минут + 3 секунды -добавление на каждый ход, набрал 4 очка и занял 10 место.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Информация Шахматной федерации Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46979/