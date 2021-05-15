Магнитные бури 2021: считаные часы до мощного удара с Солнца

Магнитная буря разразится на Земле в ближайшие часы. На Солнце произошло несколько корональных выбросов. Жгучая плазма уже несется к нашей планете.

По прогнозу сайта spaceweather.com, геомагнитные бури класса G1 возможны 17-19 мая.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН полагают, что сложным днем станет 18 мая.

На звезде начался новый 25 цикл активности. Об этом свидетельствуют пятна на Солнце. Корональные выбросы произошли в районе пятен AR2822 и AR2823.

По отдельности взрывы кажутся слабыми, однако вместе они могут вызвать на Земле геомагнитную бурю.

Вспышки на Солнце опасны для всего живого. Например, 100 лет назад на планете бушевала такая буря, что горели здания. Ее назвали великим геомагнитным штормом столетия.

Буря обрушилась на Землю 15 мая 1921 года. Она была настолько сильной, что в Швеции загорелся телеграф. То же самое происходило по другую сторону Атлантики.

А во время пожара в одном из городов Северной Америки сгорели междугородные телефонные линии.

Полярные сияния видели люди на кораблях, которые пересекали море в районе экватора.

Оказалось, что в конце солнечного цикла 15, который был очень спокойным, на звезде появилось одно гигантское пятно.

Оно начало вспыхивать и выбросило огромное количество облаков плазмы, о которых в то время ученые даже не знали.

Энергия была очень мощной: магнитное поле Земли раскачивалось вперед и назад, в телеграфных линиях внезапно начал гудеть ток. Провода стали настолько горячими, что начались пожары.

А если такая буря разразится сегодня? Специалисты полагают, что тогда огонь станет меньшим из зол.

Современные технологии более чувствительны к солнечной активности, чем медные провода XX века.

Солнечная буря может отключить электроэнергию и навигационные системы, вывести из строя спутники и даже облучить пассажиров и пилотов самолетов.

«В телекоммуникационных сетях используется GPS. В финансовом секторе системы построены на синхронизации на основе GPS, а это банкоматы, кредитные карты и высокоскоростные рыночные операции.

Компьютерные сети, цифровое телевидение и радио, сейсмический мониторинг – все эти сервисы и системы зависят от работы GPS», – подчеркивают специалисты.

Что произойдет в случае сбоя? Ответ не может дать никто. Более того, недавние исследования показывают, что такие крупные бури случаются чаще – каждые 40-60 лет.

Специалисты рекомендуют метеозависимым жителям Челябинской области быть осторожнее.

Во время космических штормов и даже незначительных колебаний геомагнитного поля Земли возможно ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний.

Чаще всего южноуральцы жалуются на головные боли и скачки давления.

https://www.cheltv.ru/magnitnye-buri-2021-30/