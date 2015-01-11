80 процентов школ Челябинской области обеспечены системой видеонаблюдения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль над организацией безопасности в образовательных учреждениях. Этот вопрос стал ключевым в ходе совещания главы региона с членами правительства и главами муниципалитетов. После трагедии в Казани тема приобрела еще большую актуальность.

Среди принимаемых мер — обеспечение системами видеонаблюдения с контролем управления. Также необходимо внедрить в рамках системы «Умный город» интеллектуальные алгоритмы по предотвращению подобных инцидентов с последующим автоматическим оповещением полиции. Одна из важных мер безопасности — постоянная профилактическая работа.

«Учителя, директора, школьники, родители или законные представители детей — все должны общаться друг с другом, обращать внимание на тех детей, чье поведение меняется, и сигнализировать об этом. Особое внимание уделять семьям и детям, где есть сложности с преодолением жизненных трудностей, где есть проблемы в общении со сверстниками, родителями, преподавателями»,

— сказал губернатор.

По данным министерства образования и науки Челябинской области, в регионе 80% школ региона обеспечены системами видеонаблюдения. Напомним, эти системы устанавливаются также в пунктах сдачи ЕГЭ. Кроме того, более 70% образовательных учреждений, школ и детских садов Челябинской области обеспечены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/80-protsentov-shkol-chelyabinskoy-oblasti-obespecheny-sistemoy-videonablyudeniya/