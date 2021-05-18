Движение по автобусному маршруту «пятерки» возобновлено

Во время проведения конкурса ни один перевозчик не подал заявку. Администрация округа, понимая значимость данного маршрута для жителей Озерска, приняла решение ввести регулируемый маршрут. Были выделены средства, заключен временный договор с другим перевозчиком на перевозку пассажиров по маршруту движения «пятерки» до проведения новых конкурсных процедур. Маршрут получил номер 55. С 20 мая, с шести утра перевозка пассажиров будет возобновлена по следующему расписанию.
Время отправления в прямом направлении: 06:00, 07:00, 08:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Время отправления в обратном направлении: 06:00, 07:00, 08:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Остановочные пункты маршрута № 55.
В прямом направлении: ДК «Маяк» - больничный городок — типография — театр «Наш дом» - магазин «Восход» - профилакторий — школа № 33 — б. Гайдара, 24 — пр. К. Маркса, 2 — гаражи — ул. Дзержинского, 56 — ул. Монтажников, 22 — городская поликлиника — к/т «Октябрь» - ул. Еловая — магазин «Подарки» - ОТИ НИЯУ МИФИ — школа № 32 — сквер первостроителей — мкр. Заозерный — КПП № 2.
В обратном направлении: КПП № 2 — мкр. Заозерный — сквер первостроителей — ул. Менделеева, 10 — ОТИ НИЯУ МИФИ — детская поликлиника — городская библиотека — ДК «Строитель» - гостиница «Урал» - ул. Октябрьская, 30 — ул. Октябрьская, 40 — ул. Дзержинского, 59 — б. Гайдара, 4 - б. Гайдара, 18 — б. Гайдара, 24 — магазин № 63 — ул. Дзержинского, 32 — ДТДиМ — магазин «Восход» - пл. Курчатова — типография — больничный городок — ул. Блюхера, 1 -ДК «Маяк».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа