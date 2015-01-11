Уважаемые жители Озерского городского округа,

Озерский городской округ является участником программы стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году.

В настоящее время осуществляется подготовка к подключению загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием к программе кэшбэка. В связи с этим, продажа путевок в загородные оздоровительные лагеря начнется с 27 мая 2021 года.

О программе:

Все родители, решившие купить путёвку в лагерь на летние смены 2021 года, смогут получить компенсацию от государства в форме возврата части стоимости путевки на карту «МИР» (50% кэшбэка).

До оплаты путевки в лагерь необходимо зарегистрировать свою платежную карту «Мир» на официальном сайте программы кэшбэка «Мир Путешествий». Оплату за путёвку в лагерь необходимо производить только картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности национальной платежной системы «МИР» и только в полном объеме. В случае выполнения этих условий в течение 5 дней после оплаты путёвки на вашу платежную карту «МИР» вернётся сумма, равная 50% от стоимости и дополнительных услуг.

Для того чтобы получить возврат 50% за путёвку в детский лагерь, необходимо выполнение следующих условий:

1.Путевка в детский лагерь должна быть забронирована на странице сайта МБУ «ДТДиМ».

2.После подтверждения администрацией лагеря наличия места, необходимо в течение суток оплатить путёвку через специальную форму на сайте лагеря.

Информация управления образования администрации округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47020/