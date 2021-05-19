Для озерских старшеклассников была организована экскурсия на промышленные предприятия

В рамках Дней малого и среднего предпринимательства управлением экономики совместно с управлением образования администрации для учеников 10 классов школы № 25 была организована экскурсия на два промышленных предприятия Озерска: «Озерский завод энергоустановок» и «Завод химико-технологического оборудования».

Старшеклассникам показали процесс производства. Ребята смогли убедиться в том, что помимо ФГУП «ПО «Маяк» в родном городе работают и другие предприятия.

«Озерский завод энергоустановок» более 15 лет осуществляет проектирование, производство и поставку типового и нестандартного энергетического и блочно-модульного оборудования, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. География поставок продукции озерского предприятия – вся Россия. Школьники прошли по нескольким цехам и познакомились с полным циклом производства: от резки металла до сбора готовой продукции.

Далеко за пределами Озерска известен и «Завод химико-технологического оборудования». Сегодня его продукция успешно работает на многих российских фармацевтических и пищевых предприятиях, там, где предъявляются самые строгие требования к качеству. Генеральный директор предприятия Равиль Сафаров дал школьникам совет: «Смело начинать новое дело, но не рассчитывать на быструю и легкую прибыль». Интересно, что на территории завода хранится и напоминает о том, как всё начиналось первый собранный там прицеп. Сегодня, изготавливая сложное технологическое оборудование, завод создает рабочие места по традиционно «мужским» профессиям – токарь и сварщик, а также и по считающимся «женскими»: химики, контролеры.

Школьники получили информацию для того, чтобы подумать: «Где и кем они смогут работать, не покидая родной город». В ближайшее время планируются экскурсии учащихся и других озерских школ на предприятия округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47049/